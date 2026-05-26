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大摩：若油價續升 為大陸政策寬鬆創造條件

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
摩根士丹利日前發布大陸經濟年中展望報告，將2026年大陸實際GDP增速預測上調0.1個百分點至4.8%。並認為國際油價若繼續攀升，將為政策寬鬆創造條件。圖為北京人民大會堂外。法新社
摩根士丹利日前發布大陸經濟年中展望報告，將2026年大陸實際GDP增速預測上調0.1個百分點至4.8%。並認為國際油價若繼續攀升，將為政策寬鬆創造條件。圖為北京人民大會堂外。法新社

摩根士丹利日前發布大陸經濟年中展望報告，將2026年大陸實際GDP增速預測上調0.1個百分點至4.8%，並認為國際油價若繼續攀升，將為政策寬鬆創造條件。

摩根士丹利報告指出，大陸4月經濟活動數據全線低於預期，增長疲弱歸咎於石油衝擊及財政發力減弱的雙重壓力。該行指出，石油衝擊不僅在消費者信心本已低迷之際進一步打擊需求，同時也對生產構成制約，多個石化行業的產能利用率自3月以來已大幅下滑。

該行對2026年實質GDP增長4.8%的基本情景預測，取決於石油相關尾部風險能在本季末之前得到足夠及時的緩解。若油價回歸正常，全球人工智慧及能源資本開支需求帶動的強勁出口、財政追趕發力及下半年較低的比較基數，應能支持按年增長溫和重新加速；若石油價格進一步上升，而且海峽中斷持續至6月以後，增長可能放緩，並為進一步政策寬鬆創造條件。

另一個同樣重要的拖累來自財政政策步伐放緩，在首季強勁發行後，一般政府債券及地方政府專項債的發行節奏亦有所放緩。該行認為，4月財政政策的輕微鬆懈與自滿，部分反映了首季GDP增長強勁、超出預期的事實。

該行指出，由於4月月度GDP增速約為4%，加上5月高頻數據疲弱，北京當局可能需要從6月起加快財政支出節奏，以防第2季GDP增速顯著低於4.5%，並考慮到政策傳導的滯後性，為下半年及時重新加速，為實現全年增長目標做好鋪墊。

2026年大陸政府工作報告設定的GDP增長目標為 4.5到5%，並未鎖定4.8%，但提及「有信心有把握實現」該區間目標。而摩根士丹利於5月22日發布最新報告，以及和高盛2026年初多次報告，均將大陸2026年全年實際GDP增速預測上調至4.8%，高魚市場共識的約4.5%。

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