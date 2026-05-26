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深圳常住人口突破1800萬 中國各大城市中暫列第一
官方統計顯示，中國深圳市2025年常住人口為1824.85萬人，比2024年底增加25萬多人。據規畫，考量資源環境及城市宜居等因素，2035年全市常住人口規模將控制在1900萬人以內。
據陸媒南方都市報，深圳官方昨天公布「深圳市2025年國民經濟和社會發展統計公報」披露的常住人口數據，2025年底，深圳常住人口為1824.85萬人，比2024年底增加25.9萬人。
報導稱，2025年深圳常住人口增量在目前已公布相關數據的中國各大城市中暫列第1。2023年、2024年，深圳常住人口分別增加12.83萬人、19.94萬人，2025年深圳常住人口再增加25.9萬人，體現了深圳的旺盛人氣和城市競爭力、吸引力。
不過，在常住人口增長的同時，深圳未來的人口增長態勢同樣值得關注。
報導稱，2020年第7次中國全國人口普查後，深圳相關部門曾研判，未來深圳常住人口大致會保持高檔、且小幅微增的態勢，「深圳市國土空間總體規劃（2021－2035年）」提出，基於資源環境的現實狀況並綜合考慮城市宜居等因素，2035年全市常住人口規模嚴格控制在1900萬人以內。
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