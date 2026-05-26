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刺激市場！繼上海後 廣州國企下場收購中古屋

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
上海自今年2月起收購中古屋，作為保障性租賃住房（社會住宅）後，廣州26日發布，由國企市場化收購中古屋。圖為居民在上海浦東新區房地產交易中心辦理相關業務。（中新社）
上海自今年2月起收購中古屋，作為保障性租賃住房（社會住宅）後，廣州26日發布，由國企市場化收購中古屋。圖為居民在上海浦東新區房地產交易中心辦理相關業務。（中新社）

上海自今年2月起收購中古屋，作為保障性租賃住房（社會住宅）後，廣州26日發布，由國企市場化收購中古屋。

每日經濟新聞報導，廣州市26日舉行「關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見」系列配套檔新聞發佈會，核心是對4月30日發布的《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的實施意見」（簡稱「穗八條」）政策的進一步細化與落實。

多項核心舉措細則亮相。包括國企市場化收購中古屋劃定明確標準、「商轉公」全面升級可辦組合貸、住房套數與貸款次數限制同步放寬，精準支持剛需與改善型住房需求。

廣州安居集團黨委副書記、總經理錢喆，在發佈會上詳細介紹國企收購中古屋試點細則。他表示，安居集團將立即啟動「賣舊買新」試點，試行期至2026年12月31日，收購物件標準為總價人民幣300萬元以內、建築面積70平方公尺以下、位於廣州環城高速以內的中古屋，樓齡不限，要求房產權屬清晰、無抵押查封、無安全隱患。

同時，收購價格以市場成交價為參考，實行「兩次評估＋協商確認」機制。由協力廠商專業機構完成初次詢價評估與覆核評估，再與居民協商確定最終價格，保障定價公正合理。居民需在中古屋交易完成後180個自然日內，在廣州市行政區域內購買新建商品住宅。

而收購後的舊房將優先用於保障性住房、人才公寓等用途，重點服務新市民、青年人等群體的住房需求，以及城市自主更新項目的居民騰遷。

與此同時，住房公積金「商轉公」政策迎來系統性優化，也是本次新政核心之一。廣州住房公積金管理中心黨組書記、主任馮衛透露，這次「商轉公」政策的修訂是系統性地擴大受益面，降低轉貸門檻，這次新政的核心就是「降門檻、擴範圍、提額度」。

在貸款類型上，新政打破舊規，既可申請轉為純公積金貸，也可申請轉為組合貸，繳存人根據自身情況自主選擇；非公積金受託銀行的商貸可申請辦理，管道全面放開。

馮衛還提到，原商業貸款在廣州市公積金受託銀行辦理的，市民直接到該銀行網點申請即可，不需要自籌資金補足差額，可以直接轉為組合貸。

在門檻上限制條件大幅放寬：商貸放款年限由3年縮至2年，公積金累計繳存時限由60個月降至36個月，新市民、青年人受益明顯。其次，放寬商轉公的貸款年限。

原辦法規定商轉公的貸款年限不得高於原商業貸款剩餘期限。修訂後，調整為公積金貸款年限與原商業貸款已還款年限合計最長可達30年，可貸年限更加寬鬆，有效減輕月還款的壓力。

此外，放寬住房套數和貸款次數。由「本市唯一住房」放寬至家庭首套或第二套住房也可申請，原「未使用過住房公積金貸款」放寬至「未使用或只使用過一次住房公積金貸款」的繳存職工也可申請。

同時，還拓寬適用主體、提高貸款額度。由廣州市繳存人擴展至粵港澳大灣區或廣州都市圈的繳存人，符合條件的都可申請。而商轉公可貸額度的計算比例，由原來的70%提高到現在的80%，進一步加大對存量商業貸款的支持力度，盡力減輕繳存人的貸款利息負擔。

房地產 上海 廣州

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