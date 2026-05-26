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大陸主要鋁土礦供應國幾內亞 擬下月公布出口控制措施

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃於下月宣布改革措施，以管控這種鋁生產原料礦石的出口，藉此提振價格，而幾內亞的鋁土礦產主要流向大陸電池行業。歐新社
全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃於下月宣布改革措施，以管控這種鋁生產原料礦石的出口，藉此提振價格，而幾內亞的鋁土礦產主要流向大陸電池行業。歐新社

全球最大鋁土礦生產國幾內亞計劃於下月宣布改革措施，以管控這種鋁生產原料礦石的出口，藉此提振價格，而幾內亞的鋁土礦產主要流向大陸電池行業。

彭博報導，幾內亞佔全球鋁土礦產量逾三分之一。該國鋁土礦出貨量在2025年激增四分之一，達1.83億噸，今年首季增速進一步加快。該國礦業和地質部長Bouna Sylla表示，供應導致市場承壓，價格較去年初高點下跌近半。

「供應不能超過需求，」Sylla表示，「我們希望調節出口數量，讓價格回升至合理水平。」鋁土礦是提煉氧化鋁的原料，氧化鋁再經加工後製成鋁。幾內亞大部分鋁土礦出口至大陸。

Sylla表示，政府預計將於6月正式敲定這項數月前首次提出的新政策，並補充稱礦業投資者同樣「樂見價格上漲」。

幾內亞此舉並非先例。剛果民主共和國和辛巴威先前已分別限制鈷和鋰出口，而上述礦產主要流向大陸電池行業。與這些國家一樣，幾內亞也致力推動本地精煉廠投資，希望從本國自然資源中獲取更多附加值。

目前，幾內亞僅有一家氧化鋁精煉廠在營運，另有三座處於規劃或建設階段，開發方包括大陸國家電力投資集團、中國鋁業，以及由新加坡注冊的Winning International Group牽頭的財團。上述精煉廠將就地加工各自在幾內亞所開採的部分鋁土礦。

Sylla表示，幾內亞政府的目標是新建合計五座精煉廠，年產能達720萬噸氧化鋁。即便如此，這一產能仍不及幾內亞去年鋁土礦開採量的15%。

幾內亞 大陸

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