具身智能GPT何時到來？宇樹科技王興興：最快2至3年

語音驅動的機器人發展為外界所關注，宇樹科技CEO王興興26日在2026浙江台灣周上表示，目前機器人的AI模型還未達到這種程度。目前相對呆板、比較固定化類型。他也評估，快的話，可能未來二到三年，慢的話五年左右時間，肯定是會達到機器人GPT確定意義時刻。

2026浙江台灣周在杭州開幕，會上邀請王興興分享經驗，他在會上介紹了宇樹科技機器人近期的新產品、進度，同時也梳理當前機器人產業的現況與挑戰。

王興興表示，宇樹科技最近幾年一直推動在機器人在幹活，目前也在工廠試點落地，他說，全世界目前範圍內，人型機器人現在不可能在家庭和工廠裡大規模落地，目前都處於試點階段，但近幾年技術進展速度還是非常快的。目前AI模式就是單工序、單工位成功率比較高，但在泛化能力還是有點不足。

對於人形機器人速度能多快，王興興表示，上個月宇樹機器人刷新每秒10公尺最快世界紀錄，他個人感覺在未來的2到至3個月應該可以超越「閃電」波爾特的速度。

王興興指出，目前機器人數據非常稀缺，目前AI都是靠數據驅動的，數據越多，AI能力越強，目前宇樹科技正基於全數據表操作的數據採集平台，包括醫院、家庭等各種場景的數據採集。但目前數量是非常缺、還是非常少，這也是目前發展上比較大的限制。

王興興說，近期宇樹科技發布一款全新的載人機甲產品，他稱，如果未來通用AI誕生，給通用機器人的AI模型能力越來越強。除了做相對小一點機器人，其實完全可以做更大的機器人，無論作為交通工具，或是農業場景等。該款產品除了兩足外，也可切換成四足型態，該款產品推出後，在全球範圍比原本預估的還要更受歡迎一些。

王興興稱，前段時間他們發布全新一代基於語音驅動的機器人，客戶能通過語音模型、語音識別，然後再給大模型拆解動作，讓他任意組合動作。所以每次動作都是通過AI模型自己生成各種動作。雖然目前相對有點延遲，因為需要語音識別時間，把信息上傳到雲端，雲端再把這個動作生成成機器人的動作。王興興強調這是很重要的發展方向。

然而，王興興說，雖然機器人領域非常火爆，但是其實機器人AI模型領域「還差一點火候」，還未達到GPT時刻，他也為具身智能GPT時刻做了簡單定義：一台機器人在80%陌生場景中，通過語音或者文字，可以讓機器人實現80%左右的任務。

上海證券交易所上市審核委員會定宇樹科技在6月1日上會，如無意外，宇樹科技將成為A股「具身智能第一股」。招股書（上會稿）披露宇樹科技2026年第1季業績：公司實現營收4.23億元，年增幅由上年度的332.64%回落至68.49%；扣非後淨利潤由上年同期的8483.65萬元降至4025.36萬元，年增幅下降為52.55%。

2026浙江台灣周在杭州開幕，會上邀請宇樹科技CEO王興興分享經驗，他在會上介紹了宇樹科技機器人近期的新產品、進度。記者黃雅慧／攝影