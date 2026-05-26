快訊

温嵐真正病因曝光！結石惡化成敗血症 ICU搶救10天終於脫險

228公園吉祥物「鱷雀鱔」被釣去當熱炒 公園處曝2原因沒移除

才分享龍鳳胎滿百日！台中網紅牙醫驚傳離世 粉絲不捨哀悼

聽新聞
0:00 / 0:00

具身智能GPT何時到來？宇樹科技王興興：最快2至3年

聯合報／ 記者黃雅慧／杭州即時報導
宇樹科技CEO王興興26日在2026浙江台灣周上表示，近期宇樹科技發布一款全新的載人機甲產品，該款產品推出後，在全球範圍比原本預估的還要更受歡迎一些。記者黃雅慧／攝影
宇樹科技CEO王興興26日在2026浙江台灣周上表示，近期宇樹科技發布一款全新的載人機甲產品，該款產品推出後，在全球範圍比原本預估的還要更受歡迎一些。記者黃雅慧／攝影

語音驅動的機器人發展為外界所關注，宇樹科技CEO王興興26日在2026浙江台灣周上表示，目前機器人的AI模型還未達到這種程度。目前相對呆板、比較固定化類型。他也評估，快的話，可能未來二到三年，慢的話五年左右時間，肯定是會達到機器人GPT確定意義時刻。

2026浙江台灣周在杭州開幕，會上邀請王興興分享經驗，他在會上介紹了宇樹科技機器人近期的新產品、進度，同時也梳理當前機器人產業的現況與挑戰。

王興興表示，宇樹科技最近幾年一直推動在機器人在幹活，目前也在工廠試點落地，他說，全世界目前範圍內，人型機器人現在不可能在家庭和工廠裡大規模落地，目前都處於試點階段，但近幾年技術進展速度還是非常快的。目前AI模式就是單工序、單工位成功率比較高，但在泛化能力還是有點不足。

對於人形機器人速度能多快，王興興表示，上個月宇樹機器人刷新每秒10公尺最快世界紀錄，他個人感覺在未來的2到至3個月應該可以超越「閃電」波爾特的速度。

王興興指出，目前機器人數據非常稀缺，目前AI都是靠數據驅動的，數據越多，AI能力越強，目前宇樹科技正基於全數據表操作的數據採集平台，包括醫院、家庭等各種場景的數據採集。但目前數量是非常缺、還是非常少，這也是目前發展上比較大的限制。

王興興說，近期宇樹科技發布一款全新的載人機甲產品，他稱，如果未來通用AI誕生，給通用機器人的AI模型能力越來越強。除了做相對小一點機器人，其實完全可以做更大的機器人，無論作為交通工具，或是農業場景等。該款產品除了兩足外，也可切換成四足型態，該款產品推出後，在全球範圍比原本預估的還要更受歡迎一些。

王興興稱，前段時間他們發布全新一代基於語音驅動的機器人，客戶能通過語音模型、語音識別，然後再給大模型拆解動作，讓他任意組合動作。所以每次動作都是通過AI模型自己生成各種動作。雖然目前相對有點延遲，因為需要語音識別時間，把信息上傳到雲端，雲端再把這個動作生成成機器人的動作。王興興強調這是很重要的發展方向。

然而，王興興說，雖然機器人領域非常火爆，但是其實機器人AI模型領域「還差一點火候」，還未達到GPT時刻，他也為具身智能GPT時刻做了簡單定義：一台機器人在80%陌生場景中，通過語音或者文字，可以讓機器人實現80%左右的任務。

上海證券交易所上市審核委員會定宇樹科技在6月1日上會，如無意外，宇樹科技將成為A股「具身智能第一股」。招股書（上會稿）披露宇樹科技2026年第1季業績：公司實現營收4.23億元，年增幅由上年度的332.64%回落至68.49%；扣非後淨利潤由上年同期的8483.65萬元降至4025.36萬元，年增幅下降為52.55%。

2026浙江台灣周在杭州開幕，會上邀請宇樹科技CEO王興興分享經驗，他在會上介紹了宇樹科技機器人近期的新產品、進度。記者黃雅慧／攝影
2026浙江台灣周在杭州開幕，會上邀請宇樹科技CEO王興興分享經驗，他在會上介紹了宇樹科技機器人近期的新產品、進度。記者黃雅慧／攝影

宇樹科技CEO王興興認為，快的話，可能未來2到3年，慢的話五年左右時間，肯定是會達到機器人GPT確定意義時刻。記者黃雅慧／攝影
宇樹科技CEO王興興認為，快的話，可能未來2到3年，慢的話五年左右時間，肯定是會達到機器人GPT確定意義時刻。記者黃雅慧／攝影

機器人

延伸閱讀

衝刺A股「人形機器人第一股」！ 宇樹科技6月1日審議

中國2.8萬台機器人拿到「身分證」 出廠到報廢全鏈條管理

黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

33國1500家科技廠商齊聚COMPUTEX 2026 共創全球AI數位經濟商機

相關新聞

DeepSeek詞元使用量冠全球 陸Token整體用量連四周超美

在AI代理（AI Agent）等應用帶動下，全球Token（詞元，處理文本的最小計量單位）消耗量持續攀升。據AI模型服務平台OpenRouter統計，大陸AI大模型使用量持續領先美國並連續四周位居全球首位。其中，DeepSeek-V4-Flash登頂全球AI大模型使用榜冠軍位置。

大陸手機降價 618最後一波

儘管近期手機價格因記憶體漲價而將上調售價聲音四起，但近期多家手機在大陸618電商大促期間降價以搶占市場，包括小米董事長雷軍也呼籲買手機要快，大陸多家廠商已表態下半年即將漲價，今年618的降價促銷，可能是消費者年內買到相對低價手機的「最後窗口」。

湖北潛江小龍蝦 創千億傳奇

位於江漢平原腹地的「中國小龍蝦之鄉」潛江市，地處湖北省中南部，古為雲夢澤一角，是楚文化發祥地之一，「天下第一台」的東周楚王行宮在其境內。潛江小龍蝦撬動近千億的產業鏈，還發展出知名的美食文旅地標「中國潛江生態龍蝦城」。潛江以「一隻蝦帶火一座城」的非凡魅力，向全球饕客發出熱情的舌尖邀請。

具身智能GPT何時到來？宇樹科技王興興：最快2至3年

語音驅動的機器人發展為外界所關注，宇樹科技CEO王興興26日在2026浙江台灣周上表示，目前機器人的AI模型還未達到這種程度。目前相對呆板、比較固定化類型。他也評估，快的話，可能未來二到三年，慢的話五年左右時間，肯定是會達到機器人GPT確定意義時刻。

不只賣咖啡！星巴克竟在大陸跨界賣衣服 最便宜1256元起

星巴克中國表示，26日起星巴克在門店上新星巴克熊店長小鎮系列。此次上線的服飾產品，全部圍繞星巴克經典IP「熊店長」設計，涵蓋背心、刺繡款T恤、連帽外套等多個品類，定價從人民幣279元（新台幣1256元）到459元（新台幣2066元）不等。

三安光電、京東方等多家陸顯示企業 跨界算力賽道

在全球人工智慧算力需求持續爆發、光學技術迭代提速的背景下，包括三安光電、京東方等龍頭半導體顯示企業，紛紛在算力賽道加深布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。