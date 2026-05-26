三安光電、京東方等多家陸顯示企業 跨界算力賽道

在全球人工智慧算力需求持續爆發、光學技術迭代提速的背景下，包括三安光電、京東方等龍頭半導體顯示企業，紛紛在算力賽道加深布局。

業內分析，顯示產業鏈企業布局算力賽道，是基於技術同源、產業共生的戰略升級。半導體顯示企業在薄膜電晶體、驅動電路、精密光學處理等方面有深厚技術累積，這些與算力領域所需的先進封裝、光互聯、數據處理能力技術同源。基於此，顯示企業跨界布局，在新興賽道搶佔先發優勢。

證券日報報導，大陸化合物半導體領軍企業三安光電，日前宣布主流封裝方案的矽仲介層已觸及散熱極限，材料創新成為破解先進封裝瓶頸的核心，公司透過精準切入碳化矽、金剛石等材料賽道，在先進封裝領域構建起獨特競爭優勢，多項技術成果已進入送樣或批量交付階段。

三安光電董事長林志強在業績說明會向投資者表示，在AI數據中心高速光互聯應用上，公司與清華大學、中國移動有限公司等主體在Micro-LED（微型發光二極體）光電器件與高速光通信領域展開深度合作，共同推進相關技術的研發與應用驗證，Micro-LED產品已送樣國內外頭部企業進行模組組裝驗證。

同時，半導體顯示行業的兩家頭部企業也披露相關進展。京東方與康寧公司（CorningIncorporated）簽署了合作備忘錄，雙方將圍繞玻璃基封裝載板、可折疊玻璃、鈣鈦礦玻璃基板、光互聯相關應用等重點領域開展合作。

TCL科技集團相關負責人25日在回應投資者關切的玻璃基板業務時表示，公司目前對玻璃基封裝領域尚處於前期調研與技術預研階段。

蘇商銀行特約研究員付一夫認為，長期以來，顯示行業高度依賴面板供需週期，存在價格波動大、盈利不穩定、增長空間受限等痛點。算力業務具備高附加值、高成長性的特性，切入該賽道後，顯示企業業務結構將優化。

集邦諮詢邱宇彬表示，顯示與光通信原本屬於兩個不同的行業，供應鏈體系也截然不同，半導體顯示企業切入光通信等算力領域時，需要快速融入行業生態。顯示企業可積極與光通信產業鏈廠商合作，發揮協同效應，共同推進該技術商業化落地的同時，實現自身業務板塊的轉型升級。