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德國經濟部長今訪陸 40名企業高層隨行

聯合報／ 大陸中心／即時報導
德國經濟部萊歇將率領40名德國企業高層，於本月26日至29日訪問中國大陸。（路透）
德國經濟部萊歇將率領40名德國企業高層，於本月26日至29日訪問中國大陸。（路透）

環球時報報導，德國總理梅爾茨訪華過去僅三個月後，德國經濟部萊歇又將於26日至29日開啟其首次訪華之旅，包括巴斯夫、西門子能源、蒂森克虜伯等知名德國企業高層共40人隨團出訪。據德新社稱，萊歇預計27日在北京訪問，28日前往廣州考察。訪華期間，代表團將開展雙邊會談、參與商務活動，並調研在華德企經營情況。

德國之聲中文網指出，德國聯邦貿易與投資署（GTAI）的數據顯示，去年外資在德國新增及擴建項目共1564項。較2024年下降9.3%，不僅是自2016年開始統計該數據以來的最大跌幅，也是連續第四年呈現下滑態勢。與此同時，來自中國的投資與上一年相比則增加14,6%。中國由此超過美國，成為在德國新增投資項目最多的國家。

環球時報表示，有德媒分析稱，萊歇此訪正值中歐經貿氛圍趨於緊張之際。德國Table.Media新聞網稱，歐盟執委會將於29日召開會議，討論建立一套旨在應對「到歐盟的出口極度激增」的應急機制，同時還計劃將保障措施適用範圍擴大至化工、機械工程等更多行業。德媒稱，中方已多次發出警告，將針對歐盟《產業加速法》及《網路安全法》修訂草案採取相應反制措施。

環球時報稱，德國工商界對與中國合作的意願依然強烈。中國德國商會4月的調查數據顯示，51%的受訪企業呼籲獲得政策支持以推動中德企業建立合作夥伴關係。今年3月，巴斯夫投資約87億歐元的一體化基地在廣東湛江正式啟用，這是德企在中國投資規模最大的獨資單體項目。

德國《商報》援引德國經濟研究所測算數據稱，2025年，德企在中國投資規模突破70億歐元，較2024年增長約50%，創下四年來新高。同時，中企在德國投資項目數量也超過美國，成為德國第一大外來投資來源國。

環球時報指出，針對歐盟計劃加強對中國進口產品的貿易限制措施，萊歇持謹慎態度。她認為，德國作為出口大國，必須充分考量貿易壁壘帶來的反向衝擊，如中國可能通過加大重要原材料出口管控力度予以回應。在採訪中，萊歇明確表態支持市場開放，強調德國經濟長期從開放市場中持續獲益。

德國 經濟部 巴斯夫

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