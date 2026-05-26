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吉林打造東北亞跨境電商樞紐
在「十四五」跨境電商實現年增速百分之六十八點五基礎上，吉林省提出「十五五」實施跨境電商倍增工程，面向全球引進合作平台，打造東北亞跨境電商樞紐。
中新社報導，吉林省政府新聞辦日前舉行新聞發布會，吉林省商務廳廳長盛效儒表示，支持各類傳統外貿、生產製造企業觸網轉型，重點培育一批龍頭企業和標桿賣家。同時，面向全球引進跨境電商平台、營銷服務、物流配送等全鏈條服務商。
其中，該省將立足獨特的區位優勢，放大對俄羅斯通道優勢、對韓國人文優勢，深化與俄羅斯Wildberries（ＷＢ）、Ozon及韓國Coupang等電商平台合作，吸引上述平台在吉林設立邊境倉、集貨倉、備貨倉，強化「邊境倉+海外倉」聯動發展，著力打造全國領先的俄向跨境電商隆起帶。
該省正統籌推進跨境電商綜試區與零售進口試點建設，推動長春、吉林、琿春、延吉四個國家級跨境電商綜試區差異化、特色化發展，積極支持符合條件的地區申建新一批綜試區。在業態創新上，鼓勵發展跨境電商新零售，支持企業開展無人機配送、保稅倉直播、O2O保稅展示等。
推動產業與電商深度融合，吉林圍繞汽車及零部件、光電信息、生物醫藥、襪業紡織等本土產業，打造十個特色跨境電商產業帶，提升優勢產業跨境電商滲透率。
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