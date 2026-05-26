吉林打造東北亞跨境電商樞紐

位於江漢平原腹地的「中國小龍蝦之鄉」潛江市，地處湖北省中南部，古為雲夢澤一角，是楚文化發祥地之一，「天下第一台」的東周楚王行宮在其境內。潛江小龍蝦撬動近千億的產業鏈，還發展出知名的美食文旅地標「中國潛江生態龍蝦城」。潛江以「一隻蝦帶火一座城」的非凡魅力，向全球饕客發出熱情的舌尖邀請。

2026-05-26 04:40