快訊

連夜搶修…台灣高鐵宣布今天正常營運 各車次依時刻表發車

聽新聞
0:00 / 0:00

湖北潛江小龍蝦 創千億傳奇

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
潛江市地標小龍蝦雕塑，張開雙臂，歡迎遊客到訪。圖／本報湖北潛江傳真
潛江市地標小龍蝦雕塑，張開雙臂，歡迎遊客到訪。圖／本報湖北潛江傳真

位於江漢平原腹地的「中國小龍蝦之鄉」潛江市，地處湖北省中南部，古為雲夢澤一角，是楚文化發祥地之一，「天下第一台」的東周楚王行宮在其境內。潛江小龍蝦撬動近千億的產業鏈，還發展出知名的美食文旅地標「中國潛江生態龍蝦城」。潛江以「一隻蝦帶火一座城」的非凡魅力，向全球饕客發出熱情的舌尖邀請。

潛江素有「水鄉園林」美譽，境內河流縱橫、湖泊密布，獨特的氣候與優質的水土，為小龍蝦提供得天獨厚的生長環境。潛江率先採用「蝦稻連作」模式，隨後升級為知名的「蝦稻共作」生態農業，稻田為小龍蝦提供遮蔭、水草與天然餌料；小龍蝦則為水稻清除害蟲、鬆土，排泄成為天然肥料。純淨、無汙染的自然生長環境，造就了小龍蝦「腮白、腹白、肉滿、黃多」等優質特徵。

潛江生態龍蝦城廣場上的巨型小龍蝦雕塑，高十五公尺、長十八公尺、重達一百噸，享有全球最大甲殼類動物雕塑的金氏世界紀錄，是潛江市地標。廣場匯聚上百家正宗的潛江龍蝦餐廳，許多台灣遊客表示，小龍蝦殼太硬，不好剝。陳老闆分享剝蝦技巧，「先分段、後擠壓、再擠拉」。首先轉下蝦頭，接著揉捏蝦身環狀結構，將蝦殼剝鬆，再捏住蝦尾輕輕一擠拉，完整的蝦肉就會滑出。

潛江小龍蝦具有「尾肥體壯、爪粗殼亮、鰓絲潔白、腹部清潔、肉質Ｑ彈」等鮮明特徵。可食比率與蛋白質含量遠超平均水準，烹飪後更是肥美鮮嫩。從最初的「潛江油燜大蝦」到後來的蒜蓉、麻辣、清蒸等多元風味，潛江小龍蝦憑藉極致的口感征服了無數挑剔的味蕾。如今，潛江已發展成為集科研示範、良種選育、健康養殖、加工出口、餐飲服務、冷鏈物流於一體的完整產業鏈。

延伸閱讀

【標本這回事】林俊聰／媽祖魚：台灣白海豚

【古生物風雲】張鈞翔／三葉蟲的優雅年代

全聯深耕宜蘭傳藝十年 復興「柑仔龜」文化

中國榴槤熱背後 大馬出口市場過度集中隱憂浮現

相關新聞

華為晶片「麒麟2026」秋季發布 陸媒稱或接近初代台積電3奈米

華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波25日正式發布指導半導體產業發展的全新「韜(τ)定律」，更首次披露將於今年秋季面世的新一代麒麟手機晶片「麒麟2026」的重要訊息，據陸媒依據現場展示數據估算，該款晶片每平方毫米的晶片面積上，可以集成2.38億個晶體管，理論上與Intel 18A工藝持平，可能接近初代台積電3奈米。

經貿融合…海交會開幕 逾千企業聚福州

第廿八屆海峽兩岸經貿交易會已在廿二日於福州開幕，共有兩岸千餘名工商界、企業界代表參會。本屆海交會以「推動經貿融合、共建第一家園」為主題，除開幕式外，還舉辦第二屆海峽兩岸工業發展大會等多場活動。

湖北潛江小龍蝦 創千億傳奇

位於江漢平原腹地的「中國小龍蝦之鄉」潛江市，地處湖北省中南部，古為雲夢澤一角，是楚文化發祥地之一，「天下第一台」的東周楚王行宮在其境內。潛江小龍蝦撬動近千億的產業鏈，還發展出知名的美食文旅地標「中國潛江生態龍蝦城」。潛江以「一隻蝦帶火一座城」的非凡魅力，向全球饕客發出熱情的舌尖邀請。

華為「韜定律」帶火A股半導體板塊 中芯國際股價飆史上新高

在華為發布新半導體定律下，大陸半導體產業鏈股順勢走強，包括華虹公司、華大九天20cm漲停，設備股如華興源創20CM漲停，盛美上海漲超15%，拓荊科技漲超12%。其中，中芯國際更大幅拉升，25日收盤股價大漲18.78%，再創歷史新高，成交額超人民幣372.54億元。分析認為，在半導體擴產潮下，大陸國產化空間廣闊。

吉林打造東北亞跨境電商樞紐

在「十四五」跨境電商實現年增速百分之六十八點五基礎上，吉林省提出「十五五」實施跨境電商倍增工程，面向全球引進合作平台，打造東北亞跨境電商樞紐。

全球合作 西洽會總投資合同1500億元

第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（下稱「西洽會」）已於廿四日在重慶閉幕。四天會期內，一共簽約二一二 個大項目，正式合同額逾一千五百億元人民幣。項目集中智慧網聯新能源汽車、新一代電子資訊、先進材料等製造業領域，其中萬億級主導產業專案就有八十七個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。