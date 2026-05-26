湖北潛江小龍蝦 創千億傳奇

位於江漢平原腹地的「中國小龍蝦之鄉」潛江市，地處湖北省中南部，古為雲夢澤一角，是楚文化發祥地之一，「天下第一台」的東周楚王行宮在其境內。潛江小龍蝦撬動近千億的產業鏈，還發展出知名的美食文旅地標「中國潛江生態龍蝦城」。潛江以「一隻蝦帶火一座城」的非凡魅力，向全球饕客發出熱情的舌尖邀請。

潛江素有「水鄉園林」美譽，境內河流縱橫、湖泊密布，獨特的氣候與優質的水土，為小龍蝦提供得天獨厚的生長環境。潛江率先採用「蝦稻連作」模式，隨後升級為知名的「蝦稻共作」生態農業，稻田為小龍蝦提供遮蔭、水草與天然餌料；小龍蝦則為水稻清除害蟲、鬆土，排泄成為天然肥料。純淨、無汙染的自然生長環境，造就了小龍蝦「腮白、腹白、肉滿、黃多」等優質特徵。

潛江生態龍蝦城廣場上的巨型小龍蝦雕塑，高十五公尺、長十八公尺、重達一百噸，享有全球最大甲殼類動物雕塑的金氏世界紀錄，是潛江市地標。廣場匯聚上百家正宗的潛江龍蝦餐廳，許多台灣遊客表示，小龍蝦殼太硬，不好剝。陳老闆分享剝蝦技巧，「先分段、後擠壓、再擠拉」。首先轉下蝦頭，接著揉捏蝦身環狀結構，將蝦殼剝鬆，再捏住蝦尾輕輕一擠拉，完整的蝦肉就會滑出。

潛江小龍蝦具有「尾肥體壯、爪粗殼亮、鰓絲潔白、腹部清潔、肉質Ｑ彈」等鮮明特徵。可食比率與蛋白質含量遠超平均水準，烹飪後更是肥美鮮嫩。從最初的「潛江油燜大蝦」到後來的蒜蓉、麻辣、清蒸等多元風味，潛江小龍蝦憑藉極致的口感征服了無數挑剔的味蕾。如今，潛江已發展成為集科研示範、良種選育、健康養殖、加工出口、餐飲服務、冷鏈物流於一體的完整產業鏈。