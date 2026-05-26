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京津冀機器人 產業營收大突破

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

河北省政府新聞辦日前舉行新聞發布會通報，二○二五年，京津冀機器人產業集聚企業超過一千五百家，營業收入突破九百億元（人民幣，下同），其中河北營業收入突破二百億元，增速連續三年超過百分之四十。 　　

通報稱，河北唐山集聚全省半數以上的機器人企業，智能特種機器人產業集群獲評國家中小企業特色產業集群；雄安新區吸引北京極智嘉科技股份有限公司、梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司等一批「人工智能＋機器人」的創新企業落戶；石家莊、廊坊、邯鄲、秦皇島等地均在工業機器人、服務機器人、特種機器人核心零部件等細分領域深耕佈局，京津冀三地優勢互補、產業共進。 　　

河北省工業和信息化廳工業項目投資處處長郭瑞說，近年來，京津冀三地工信部門緊密協作，把機器人作為培育新質生產力的重要方向，「北京研發、河北製造」模式加速落地。河北聯合京津編製了產業鏈圖譜，動態梳理卡點堵點，常態化組織供需對接。唐山百川機器人共享製造工廠在北京、天津設立接單窗口，和中國科學院、北京理工大學等二十多家高校院所建立中試轉化合作，累計服務京津冀近三百家創新主體，為中小企業降低生產成本百分之八以上，縮短研發周期百分之十五以上。

北京

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