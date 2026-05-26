第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（下稱「西洽會」）已於廿四日在重慶閉幕。四天會期內，一共簽約‌二一二 個大項目‌，正式合同額逾‌一千五百億元‌人民幣。項目集中智慧網聯新能源汽車、新一代電子資訊、先進材料等製造業領域，其中萬億級主導產業專案就有八十七個。

中新社報導，本屆西洽會四天累計七點二萬人次入場觀展，參展的企業和機構來自全球五十個國家和地區，數量比上屆增加不少，世界五百強跨國公司來了一四五家。

會上首次發布了「投資重慶機會清單」，彙集了二七七個優質專案，總投資規模達到‌五七九四點六億元‌，覆蓋現代製造、科技創新、新型能源等五大核心領域。‌‌‌例如，在智能網聯新能源汽車方面，有投資規模二百億元的賽力斯產業生態集群項目、投資規模一百億元的智能座艙產業集群項目等。在先進材料領域，有投資規模二百億元的長嶺化工園鹽氣化工項目，投資規模達一百億元的銅冶煉及加工產業園項目等。在「ＡＩ+應用」領域，有投資規模達五十億元的普渡機器人西南總部項目等。

澳大利亞的巧克力、非洲加納的面具、尼泊爾的圍巾、越南的沉香製品……走進展館內，國際和區域合作展區構建「買全球、賣全球」雙向通道，匯聚三十多個國家和地區的特色展品，涵蓋食品飲料、手工藝品、家居用品、日化護膚及特色製品等，都吸引民眾佇足參觀選購。