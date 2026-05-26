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經貿融合…海交會開幕 逾千企業聚福州

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
第廿八屆海交會上的金門館展區，吸引民眾參觀。（中新社）
第廿八屆海交會上的金門館展區，吸引民眾參觀。（中新社）

第廿八屆海峽兩岸經貿交易會已在廿二日於福州開幕，共有兩岸千餘名工商界、企業界代表參會。本屆海交會以「推動經貿融合、共建第一家園」為主題，除開幕式外，還舉辦第二屆海峽兩岸工業發展大會等多場活動

中新社報導，作為兩岸經貿合作重要平台，歷經卅二載發展的海交會，已成為台商拓市場、尋機遇的重要橋梁。本屆海交會規畫面積達四萬平方米，設置台灣工業智造科技、福馬產業園、兩岸綠色低碳產業等十個主題展區，推動產業交流與對接，會展時間至六月廿一日，為期一個月。 　　

全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏當天在開幕式上致詞表示，當前，數字經濟、先進製造、生物醫藥、大健康等領域商機廣闊，希望台商通過海交會等平台深度融入大陸發展新格局，攜手共推兩岸經貿合作。

開幕式上，「福州打造福馬同城生活圈先行先試第三批政策」發布。台灣商業總會理事長許舒博說，此次發布的各項舉措切實惠及廣大台胞、台商與台企。他希望以政策發布為契機，依托福州、廈門等地的樞紐優勢，持續深化兩岸各領域合作。

多位台灣技術人才攜綠色新材料、生物醫藥、數字科技等領域科創成果亮相，展現兩岸產業深度融合的新趨勢。開幕式現場，多位台胞結合自身經歷分享了兩岸融合發展成果：台企福建翁財記食品有限公司作為兩岸共通標準試點單位，實現「一條產線賣兩岸」；馬祖酒廠實業股份有限公司在「福建老字號」品牌助力下，在大陸年銷量已達廿個貨櫃。台胞曾月春受訪時說，廿二年前來到大陸從事風力發電新材料開發，此次攜石墨烯新材料在能源電力及風電多功能應用項目參展，為風電葉片輕量化、電力傳輸增效等提供系統解決方案。

專注新材料研發逾卅年、在大陸發展廿五年的台胞賴百本，此次重點推介其自主研發的分散式菌絲體皮革生產平台項目。他介紹，菌絲體皮革為純植物性材料，可完全生物降解，符合雙碳目標下的綠色發展需求。他說，大陸市場機遇廣闊、產業鏈完整。期待兩岸企業和科研團隊深化合作，聚焦綠色新材料、高端製造、循環經濟等領域，共享技術，共拓市場。

二○二六年中國福州國際招商月啟動儀式暨「萬商雲集有福之州」全球招商大會當日同步舉辦。

兩岸 台商 活動

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