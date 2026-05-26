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華為發表「韜定律」…A股晶片族群 全線暴漲

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

華為發表全新晶片設計「韜（τ）定律」，宣稱可突破摩爾定律瓶頸，不再只靠縮小電晶體尺寸來提升效能，而是聚焦壓縮訊號延遲，目標為2031年開始生產等效1.4奈米晶片，該消息激勵A股市場晶片類股全線暴漲。其中，大陸晶圓代工一哥中芯國際收漲18.7%，收報人民幣156元，創下歷史新高。

在華為發布新半導體定律後，大陸半導體產業鏈股價順勢走強，包括華虹公司、華大九天攻上漲停（漲幅20%），設備股如華興源創漲停（漲幅20%），盛美上海漲超15%，拓荊科技漲超12%。

大陸業內人士指出，如果華為能夠大規模生產1.4奈米晶片，意味著打破業界共識，即荷蘭艾司摩爾的先進極紫外（EUV）曝光機是量產5奈米或更先進製程晶片的必要條件。對大陸半導體而言，晶片公司可能不再一味追求「最先進的製程」，而是轉向「成熟製程+系統級創新」的綜合能力競爭。

在記憶體擴產之外，有機構分析稱，中芯國際與華虹半導體產能已逼近滿載。兩者2026年資本支出計劃均有不同程度提升，設備國產化率要求進一步提高。國泰海通證券認為，半導體代工企業積極擴產，有利上游設備等產業鏈。

晶片 華為 中芯

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