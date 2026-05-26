快訊

黃仁勳喊台灣需要更多電力 蔣萬安：能源政策正確才能大力發展AI

陽光行動／高齡歧視多、住宅欠規畫…人老屋老 都市囚居難解

今酷熱飆40度高溫恐再刷新紀錄 颱風將生成…最新預測更接近台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek詞元使用量冠全球 陸Token整體用量連四周超美

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
DeepSeek。（路透）
DeepSeek。（路透）

在AI代理（AI Agent）等應用帶動下，全球Token（詞元，處理文本的最小計量單位）消耗量持續攀升。據AI模型服務平台OpenRouter統計，大陸AI大模型使用量持續領先美國並連續四周位居全球首位。其中，DeepSeek-V4-Flash登頂全球AI大模型使用榜冠軍位置。

OpenRouter統計顯示，上周（5月18日至5月24日）全球AI大模型總使用量為28.9兆Token，較前一周增長7.4%，並已連續五周上升。其中，大陸AI大模型周使用量達9.22兆Token，周比增長19.89%；美國為4.93兆Token，周比增長16.27%，大陸已連續四周領先。

在模型排名方面，上周全球使用量前三中有兩款為大陸模型，分別為DeepSeek-V4-Flash與騰訊Hy3 preview，其中DeepSeek以3.43兆Token居冠，周比增66%；Hy3 preview排名第二，為3.07兆Token，周比增16%。

在應用層面，Token需求快速放大。據統計，2026年3月大陸日均Token使用量已突破140兆；豆包日均使用量3個月內翻倍至120兆。

報導稱，隨著需求增加，相關服務加速落地。截至目前，中國移動已推出Token算力服務，中國電信推出試商用Token套餐，中國聯通亦向上海OPC（One Person Company，一人公司）客戶提供服務。同時，中國電信已發布「Token工廠」採購招標。天風證券指出，AI數據中心正向Token工廠演進。

中信證券指出，Token工廠及運營商的出現，使Token生成能力由附屬服務轉為可計價的標準化產品，推動算力租賃市場由「裸金屬」固定月租模式轉向按Token用量計費。該機構認為，當Token成為算力計價單位，算力服務商將受益於需求持續增長與AI應用滲透，同時在供需錯配與行業集中的背景下，龍頭算力租賃廠商具備更強成長彈性。

美國 DeepSeek 大陸

延伸閱讀

DeepSeek價格戰 外媒：加劇AI競爭

DeepSeek V4-Pro API永久降價75%後 登全球AI模型性價比榜首

AI帶動HBM進入超級周期 陸媒：陸介面IP市場將爆發

DeepSeek 旗艦級模型 降價75%

相關新聞

DeepSeek詞元使用量冠全球 陸Token整體用量連四周超美

在AI代理（AI Agent）等應用帶動下，全球Token（詞元，處理文本的最小計量單位）消耗量持續攀升。據AI模型服務平台OpenRouter統計，大陸AI大模型使用量持續領先美國並連續四周位居全球首位。其中，DeepSeek-V4-Flash登頂全球AI大模型使用榜冠軍位置。

大陸手機降價 618最後一波

儘管近期手機價格因記憶體漲價而將上調售價聲音四起，但近期多家手機在大陸618電商大促期間降價以搶占市場，包括小米董事長雷軍也呼籲買手機要快，大陸多家廠商已表態下半年即將漲價，今年618的降價促銷，可能是消費者年內買到相對低價手機的「最後窗口」。

湖北潛江小龍蝦 創千億傳奇

位於江漢平原腹地的「中國小龍蝦之鄉」潛江市，地處湖北省中南部，古為雲夢澤一角，是楚文化發祥地之一，「天下第一台」的東周楚王行宮在其境內。潛江小龍蝦撬動近千億的產業鏈，還發展出知名的美食文旅地標「中國潛江生態龍蝦城」。潛江以「一隻蝦帶火一座城」的非凡魅力，向全球饕客發出熱情的舌尖邀請。

吉林打造東北亞跨境電商樞紐

在「十四五」跨境電商實現年增速百分之六十八點五基礎上，吉林省提出「十五五」實施跨境電商倍增工程，面向全球引進合作平台，打造東北亞跨境電商樞紐。

全球合作 西洽會總投資合同1500億元

第八屆中國西部國際投資貿易洽談會（下稱「西洽會」）已於廿四日在重慶閉幕。四天會期內，一共簽約二一二 個大項目，正式合同額逾一千五百億元人民幣。項目集中智慧網聯新能源汽車、新一代電子資訊、先進材料等製造業領域，其中萬億級主導產業專案就有八十七個。

經貿融合…海交會開幕 逾千企業聚福州

第廿八屆海峽兩岸經貿交易會已在廿二日於福州開幕，共有兩岸千餘名工商界、企業界代表參會。本屆海交會以「推動經貿融合、共建第一家園」為主題，除開幕式外，還舉辦第二屆海峽兩岸工業發展大會等多場活動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。