DeepSeek詞元使用量冠全球 陸Token整體用量連四周超美

在AI代理（AI Agent）等應用帶動下，全球Token（詞元，處理文本的最小計量單位）消耗量持續攀升。據AI模型服務平台OpenRouter統計，大陸AI大模型使用量持續領先美國並連續四周位居全球首位。其中，DeepSeek-V4-Flash登頂全球AI大模型使用榜冠軍位置。

OpenRouter統計顯示，上周（5月18日至5月24日）全球AI大模型總使用量為28.9兆Token，較前一周增長7.4%，並已連續五周上升。其中，大陸AI大模型周使用量達9.22兆Token，周比增長19.89%；美國為4.93兆Token，周比增長16.27%，大陸已連續四周領先。

在模型排名方面，上周全球使用量前三中有兩款為大陸模型，分別為DeepSeek-V4-Flash與騰訊Hy3 preview，其中DeepSeek以3.43兆Token居冠，周比增66%；Hy3 preview排名第二，為3.07兆Token，周比增16%。

在應用層面，Token需求快速放大。據統計，2026年3月大陸日均Token使用量已突破140兆；豆包日均使用量3個月內翻倍至120兆。

報導稱，隨著需求增加，相關服務加速落地。截至目前，中國移動已推出Token算力服務，中國電信推出試商用Token套餐，中國聯通亦向上海OPC（One Person Company，一人公司）客戶提供服務。同時，中國電信已發布「Token工廠」採購招標。天風證券指出，AI數據中心正向Token工廠演進。

中信證券指出，Token工廠及運營商的出現，使Token生成能力由附屬服務轉為可計價的標準化產品，推動算力租賃市場由「裸金屬」固定月租模式轉向按Token用量計費。該機構認為，當Token成為算力計價單位，算力服務商將受益於需求持續增長與AI應用滲透，同時在供需錯配與行業集中的背景下，龍頭算力租賃廠商具備更強成長彈性。