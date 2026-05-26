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大陸手機降價 618最後一波

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸多家廠商已表態下半年即將漲價，今年618的降價促銷，可能是消費者年內買到相對低價手機的「最後窗口」。（路透）
大陸多家廠商已表態下半年即將漲價，今年618的降價促銷，可能是消費者年內買到相對低價手機的「最後窗口」。（路透）

儘管近期手機價格因記憶體漲價而將上調售價聲音四起，但近期多家手機在大陸618電商大促期間降價以搶占市場，包括小米董事長雷軍也呼籲買手機要快，大陸多家廠商已表態下半年即將漲價，今年618的降價促銷，可能是消費者年內買到相對低價手機的「最後窗口」。

在3月到4月期間，大陸手機品牌OPPO、vivo、小米、榮耀等安卓廠商剛剛因記憶體晶片成本暴漲先後漲價，魅族甚至直接退出了手機業務。

但自本月21日開始，大陸多家手機品牌調整售價，主要源於618電商大促降價搶市。財聯社引述京東平台數據報導，華為手機最多可用人民幣2,000元大額券、小米17Max以舊換新最多補貼人民幣1,200元、REDMI K90 Max優惠人民幣500元、OPPO Find X8s單品立減人民幣800元。

雷軍近期在小米新品發布會現場直言，未來兩年，記憶體價格還會持續上漲，手機可能會愈來愈貴。如果有計劃未來一年換手機的話，強烈推薦現在就換。

今年來OPPO、vivo、榮耀與小米等部分機型已相繼調漲售價。市場預期，後續新品漲價幅度只會更大，尤其16GB＋512GB及1TB等大容量版本受成本影響更明顯，記憶體成本占比越高，漲價會更明顯。小米集團總裁盧偉冰日前指稱，在此情況下，下半年到年底部分大陸國產直板旗艦有容易衝破人民幣萬元門檻。

漲價又降價操作跟廠商面臨兩難有關：一方面，記憶體晶片供應緊張預計持續到2027年底，成本壓力是長期的；另一方面618的量不能不衝。多家廠商已表態下半年可能繼續漲價，今年618的降價促銷，可能是消費者年內買到相對低價手機的最後窗口。

如果從蘋果手機降價狀況來觀察促銷格局，蘋果今年618的降幅實際小於去年。去年iPhone 16 Pro系列降了人民幣2,000元，今年iPhone 17 Pro系列只降了人民幣1,000元。Counterpoint高級分析師Ivan Lam分析，原因有三：一是iPhone 17系列從去年第4季到今年整體銷量好於上一代，不需要靠大幅降價拉動；二是大陸國產安卓旗艦因記憶體漲價紛紛漲價，售價超過人民幣4,000元，蘋果在當前市場環境下性價比反而不錯；三是記憶體漲價讓促銷降價空間收窄。

手機 大陸 vivo

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