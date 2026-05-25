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阿里玄鐵9系列處理器成功適配安卓16 RISC-V加速邁向移動終端

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里達摩院玄鐵團隊25日宣布，玄鐵旗下9系列高性能處理器已完成對Android 16作業系統的適配。（網路照片）
阿里達摩院玄鐵團隊25日宣布，玄鐵旗下9系列高性能處理器已完成對Android 16作業系統的適配。（網路照片）

阿里達摩院玄鐵團隊25日宣布，玄鐵旗下9系列高性能處理器已完成對Android 16作業系統的適配，作為全球首款成功運行最新版安卓系統的RVA23兼容RISC-V處理器，玄鐵9系列實現突破，標誌著RISC-V在安卓生態中已從功能移植邁入規範兼容與產品化交付的新階段，為規模化商業落地奠定技術基礎。

目前CPU設計架構有三種：分別是x86、ARM、RISC-V，前兩者是封閉架構，x86由英特爾、超微壟斷；ARM則由ARM公司掌握，但這兩種生態最成熟，應用也較多；RISC-V則是完全免費的開源架構，正在快速崛起，也是大陸官方與企業正在推進的指令集。

然而，長期以來，ARM架構在移動終端占據壟斷地位，RISC-V憑藉開源、靈活、低成本優勢在物聯網等領域快速滲透，但缺乏主流操作系統生態支持。

玄鐵9成功適配Android 16，意味著RISC-V晶片可規模化進入智慧手機、平板、智慧家居等市場。將吸引更多晶片設計公司採用RISC-V架構，推動晶片設計多元化。這對RISC-V架構的「安卓時刻」意義重大。 

阿里達摩院玄鐵官微消息指出，目前，玄鐵安卓平台已面向首批玄鐵戰略客戶開放，加速探索RISC-V智能終端新場景，明顯縮短從晶片原型到產品上市的周期。

此外，Android 17 「Gemini Intelligence」智能體（AI Agent，AI代理）推動系統級AI融合，玄鐵最新高性能旗艦處理器系列搭載Vector+Matrix AI加速引擎，適配端側AI推理需求，已實現對千億參數大模型的原生支持，玄鐵團隊將持續激發RISC-V架構在AI領域的靈活擴展優勢。

一方面，玄鐵9系列原生支持千億參數大模型，契合端側AI趨勢。AI眼鏡、AI耳機、AI手機等終端產品放量，將帶動低功耗、高能效的RISC-V AI晶片出貨，進一步拉動上游設備與材料需求；另一方面，如將視角拉長至產業鏈，RISC-V晶片出貨量增長將增加對成熟製程晶圓代工以及先進封裝的需求。同時，晶片種類增多將延長測試時間、增加測試項目，帶動測試設備需求。

安卓 Android 英特爾

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