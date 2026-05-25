快訊

交長陳世凱為高鐵延誤道歉！明天營運情況曝光 將研議線上退費機制

川普要求中東國家加入亞伯拉罕協議 點名沙烏地和卡達先開始

淡水鐵皮工廠晚間突竄火 火舌濃煙竄天恐延燒…消防灌救中

聽新聞
0:00 / 0:00

華為秋季面世的麒麟手機晶片 性能將大幅提升

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
華為25日宣佈新一代麒麟手機晶片將於今年秋季面世，並首度導入邏輯折疊技術。（中關村在線）
華為25日宣佈新一代麒麟手機晶片將於今年秋季面世，並首度導入邏輯折疊技術。（中關村在線）

大陸半導體產業加速突破先進製程瓶頸之際，華為25日宣布新一代麒麟手機晶片將於今年秋季面世，並首度導入邏輯折疊技術。華為透露，新晶片在晶體管密度、能效及運算性能方面均將大幅提升。

人民日報報導，華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波25日於國際電路與系統研討會（ISCAS 2026）表示，將於今年秋季面世的麒麟手機晶片率先採用邏輯折疊技術，性能大幅提升。她說，2020年後，華為與合作夥伴付出巨大努力，使手機晶片重回市場。2025年推出麒麟9030 Pro後，手機晶片進入性能「飽和區」，透過新技術路徑實現階躍式提升。

何庭波稱，「麒麟2026」晶片為邏輯折疊技術首次成功實施，基於全新自由邏輯設計，由單層擴展至雙層，晶體管密度等指標大幅提升。「我們取得了一系列僅靠先進製程難以取得的進步。」相關創新將逐步落地到2027年及之後量產晶片。

快科技指出，根據華為資料，麒麟2026晶片作為邏輯折疊技術首次落地案例，相較傳統2D設計，晶體管密度提升53.5%，達238MTr／平方毫米；P核能效提升41%，最高頻率提升12.7%。

此外，何庭波表示，未來十年將持續推進更多層折疊技術，優化從器件、電路到晶片與系統的全棧性能。2026年至2035年間，隨著探索性技術逐步產品化，晶體管密度與工作頻率將持續提升。「新晶片性能完全可持續對標另一條路徑。」

中國經濟網提到，華為2025年研發投入達人民幣1,923億元，占全年收入21.8%，近十年累計研發投入超人民幣1.38兆元。

華為 晶片 大陸

延伸閱讀

華為晶片「麒麟2026」秋季發布 陸媒稱或接近初代台積電3奈米

華為發表半導體「韜定律」 宣布2031年推出1.4奈米晶片

華為打造大容量SSD 有望為資料中心提供國產化方案

華為「韜定律」帶火A股半導體板塊 中芯國際股價飆史上新高

相關新聞

華為晶片「麒麟2026」秋季發布 陸媒稱或接近初代台積電3奈米

華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波25日正式發布指導半導體產業發展的全新「韜(τ)定律」，更首次披露將於今年秋季面世的新一代麒麟手機晶片「麒麟2026」的重要訊息，據陸媒依據現場展示數據估算，該款晶片每平方毫米的晶片面積上，可以集成2.38億個晶體管，理論上與Intel 18A工藝持平，可能接近初代台積電3奈米。

華為「韜定律」帶火A股半導體板塊 中芯國際股價飆史上新高

在華為發布新半導體定律下，大陸半導體產業鏈股順勢走強，包括華虹公司、華大九天20cm漲停，設備股如華興源創20CM漲停，盛美上海漲超15%，拓荊科技漲超12%。其中，中芯國際更大幅拉升，25日收盤股價大漲18.78%，再創歷史新高，成交額超人民幣372.54億元。分析認為，在半導體擴產潮下，大陸國產化空間廣闊。

華為秋季面世的麒麟手機晶片 性能將大幅提升

在大陸半導體產業加速突破先進製程瓶頸之際，華為25日宣布新一代麒麟手機晶片將於今年秋季面世，並首度導入邏輯折疊技術。華為透露，新晶片在晶體管密度、能效及運算性能方面均將大幅提升。

DeepSeek V4-Pro API永久降價75%後 登全球AI模型性價比榜首

大陸人工智慧（AI）大模型新創公司DeepSeek近日更新API文件，宣布DeepSeek V4-Pro模型API價格將在5月31日結束2.5折優惠活動後，永久降至原定價的1/4。隨著全球算力資源緊張，AI模型性價比成為業界關注焦點，第三方評估機構分析顯示，此次降價將使DeepSeek V4-Pro登上全球AI模型性價比榜首。

李顯龍：與中國合作是因雙方有共同利益 而非屬同族群

新加坡國務資政李顯龍本月18日至22日赴廣西與上海展開為期五天訪問行程。李顯龍上周五在上海接受新加坡媒體訪問時不諱言，新加坡與中國經濟聯繫加深會帶來一些關於過度依賴和身分認同的擔憂。他強調，無論新加坡與中國往來多或少，這始終是新加坡必須處理的問題。新中作為朋友合作，是因為雙方擁有共同利益，而不是因為大家屬於同個族群。

香港長洲飄色巡遊 小財爺派糖、小油王搶鏡 平安包賣出6萬個

一年一度長洲太平清醮24日舉行，重頭戲之一是下午舉行的飄色會景巡遊。多台飄色在艷陽下逐一亮相出場，由一眾小朋友擔當色芯，主題緊扣社會熱話，有小色芯分別扮演保安局局長鄧炳強及發展局局長甯漢豪，攜手打擊圍標；另有手持「油槍」的小小「入油員」，跟迷你「中東油王」一同關注國際油價高企。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。