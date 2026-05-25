李顯龍：與中國合作是因雙方有共同利益 而非屬同族群

新加坡國務資政李顯龍本月18日至22日赴廣西與上海展開為期五天訪問行程。李顯龍上周五在上海接受新加坡媒體訪問時不諱言，新加坡與中國經濟聯繫加深會帶來一些關於過度依賴和身分認同的擔憂。他強調，無論新加坡與中國往來多或少，這始終是新加坡必須處理的問題。新中作為朋友合作，是因為雙方擁有共同利益，而不是因為大家屬於同個族群。

新加坡聯合早報報導，李顯龍表示，他在與中國夥伴會面時，會嘗試向他們解釋這一點。「這樣他們就會更理解，為什麼我們雖然是好朋友、彼此祝福，但有時候雙方利益並不完全一致。而朋友之間，也必須能夠處理這些觀點的差異。」

對於新加坡是否會過度依賴中國，李顯龍說，中國只是新加坡的經濟夥伴之一，美國依然是非常重要的經濟夥伴，日本和歐洲也是如此。

他指出，「只要亞洲存在多個參與者，而新加坡又與世界主要經濟體都保持夥伴關係，那麼我們就能處理好這種依賴關係，避免過度依賴單一夥伴。如果只有一個主要朋友，不論是誰，選擇空間就少了。」

李顯龍強調，盡管外界時常聽到中國面臨的問題，但中國仍是一個充滿活力的經濟體，在許多領域不斷進步。對新加坡來說，與中國長期開展互利合作仍有很多機會，如人工智慧（AI）等領域。