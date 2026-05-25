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陸長三角前4月進出口創同期新高 占總值近4成

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
據上海海關統計，今年前4個月，長三角地區進出口總值達人民幣6.14兆元，創歷史同期新高，年增15.9%，占中國大陸進出口總值37.8%，外貿「壓艙石」地位進一步鞏固。（央視新聞）
據上海海關統計，今年前4個月，長三角地區進出口總值達人民幣6.14兆元，創歷史同期新高，年增15.9%，占中國大陸進出口總值37.8%，外貿「壓艙石」地位進一步鞏固。（央視新聞）

上海海關統計，今年前4個月，長三角地區進出口總值達人民幣6.14兆元（約新台幣28.43兆元），創歷史同期新高，年增15.9%，占中國大陸進出口總值37.8%，外貿「壓艙石」地位進一步鞏固。

央視25日報導，長三角地區是中國大陸經濟發展最活躍、開放程度最高的區域之一。今年前4個月，長三角出口表現尤為亮眼，合計人民幣3.83兆元，占大陸出口總額41%。

其中，長三角地區前4個月出口機電產品人民幣2.43兆元，年增20.8%。鋰電池、液化天然氣（LNG）船、數控工具機、工業機器人等高端裝備出口額達人民幣2297.6億元，年增23.5%，顯示高技術、高附加值產品正成為長三角外貿的新名片。

進口方面，前4個月長三角地區進口人民幣2.31兆元，年增20.1%。其中，積體電路、金屬礦砂、航空器零組件等進口增幅居前，反映區域內製造業生產和產業升級需求持續升溫。

此外，報導指，前4個月，長三角地區對共建「一帶一路」國家合計進出口人民幣3.09兆元，年增17.1%；對東協、歐盟、非洲的進出口分別增長23.7%、16.4%、16.5%。報導稱，多元並進的國際市場格局，為全年外貿穩定增長奠定基礎。

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