陸長三角前4月進出口創同期新高 占總值近4成

一年一度長洲太平清醮24日舉行，重頭戲之一是下午舉行的飄色會景巡遊。多台飄色在艷陽下逐一亮相出場，由一眾小朋友擔當色芯，主題緊扣社會熱話，有小色芯分別扮演保安局局長鄧炳強及發展局局長甯漢豪，攜手打擊圍標；另有手持「油槍」的小小「入油員」，跟迷你「中東油王」一同關注國際油價高企。

2026-05-25 14:13