香港長洲飄色巡遊 小財爺派糖、小油王搶鏡 平安包賣出6萬個

一年一度長洲太平清醮24日舉行，重頭戲之一是下午舉行的飄色會景巡遊。多台飄色在艷陽下逐一亮相出場，由一眾小朋友擔當色芯，主題緊扣社會熱話，有小色芯分別扮演保安局局長鄧炳強及發展局局長甯漢豪，攜手打擊圍標；另有手持「油槍」的小小「入油員」，跟迷你「中東油王」一同關注國際油價高企。

文匯報報導，長洲太平清醮25日舉行飄色巡遊及搶包山，吸引大批市民和遊客湧入長洲。一連串精彩活動吸引大批市民和海內外旅客夾道觀賞，有加拿大訪港遊客對飄色巡遊中的小演員們印象深刻，非常高興能夠參與這一盛事；另有美國旅客對長洲太平清醮的多項精彩活動很是好奇，形容氣氛極佳。

據報導，重頭戲之一的飄色會景巡遊，約下午1時半由北帝廟遊樂場出發，途經北社街、新興街等，整個巡遊歷時約三小時。長洲新興街街坊會主席梁兆昌透露，今年報名色芯人數突破千人，最終9名小朋友脫穎而出。

「我扮演發展局局長甯漢豪，她做得好好，有壞人騙人她就作出改善，很好的。」報導說，身穿淺色正裝、佩戴黑框眼鏡的「小甯漢豪」色芯，手持著「加強版招標妥」小道具，於飄色台上與途人揮手問好。在她身旁還有一位「小鄧炳強」，矢志保護香港市民安全，打擊圍標，還不忘提醒大眾要檢查大廈維修。另有色芯則扮演「財爺」陳茂波，沿路向公眾派糖。

報導指出，模仿高官之外，有色芯扮演「尋秦記」、「正義女神」等港產片的主要角色，亦有扮演內地劇「成何體統」的人物。有小色芯則化身不同香港運動員，包括空手道選手、單車手、足球員、乒乓球選手等，為節日增添活力。另有飄色主題關注近期國際油價高企，色芯分別扮演「中東油王」和「入油員」，後者更手持油槍造型的噴水槍模仿入油。

報導稱，受惠於長洲迎來大量人流，島上小店的生意極度暢旺。不少市民及遊客按傳統習俗購買平安包，有平安包老字號門外大排長龍，店方在太平清醮前後數天共售出約6萬個平安包，但受成本上升影響，售價由去年的11元增至12元。另外，有長洲長者每年太平清醮都會親手製作傳統美食，今年更提前三日開工，合力製作傳統手工小食，未到中午已幾乎售罄。

根據新渡輪公布，截至當天下午5時，長洲至中環線乘客量有2.7萬人次，較去年同期少13%。

一年一度的長洲太平清醮24日舉行，其中的「飄色會景巡遊」是重點活動之一，由小孩裝扮成神明或古今人物，站在一根約2米高的鐵支架上「凌空飄起」；圖為扮演孫悟空的孩童在飄色會景巡遊中。

（中新社）