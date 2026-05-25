中國懲罰境外券商 分析：目的阻止資金外流

據分析，中國日前宣布懲罰3家境外券商，長遠目的是阻止大陸資金外流。

中國證券監督管理委員會日前宣布懲罰TigerBrokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司，指它們在中國大陸境內非法經營證券業務。

香港信報今天刊登專家文章表示，長遠而言，中證監此舉象徵大陸當局日益認真看待境內居民在境外的違規投資行為，因此予以嚴厲打擊，尤其是要防範外匯流失，確保「肥水不流別人田」。

文章表示：「這意味大陸居民若想對外調動資金及進行境外投資，未來將會更加困難。」

文章表示，大陸居民固然仍可透過合法管道「港股通」買賣境外股票，但這既不能直接投資美股市場，而且受到「閉環」限制，股民即使透過「港股通」成功獲利，最終也只能兌回人民幣在境內使用，無法藉此「走資」。

據指出，老虎等券商不只提供港股服務，還主打美股投資，尤其是近年美股熾熱，屢創新高，甚受大陸投資者追捧。

但文章認為，中證監這次採取的懲罰行動，未如想像般嚴重，原因是罰款相對較輕。

據指出，富途證實，被沒收違法所得及罰款18.5億元人民幣（約新台幣85億元），金額為去年利潤的18%。老虎證券證實，被中證監沒收違法所得1.031億元，並處以3.081億元罰款，總額約為該券商去年利潤的35%。

文章認為，以上罰款相對較輕，中證監對3家券商可算是「從輕發落」。