今年前4月 逾3千家外企追加對陸投資

號稱史上最大IPO的SpaceX或將在6月上市，大陸商業航太企業也正集體走向資本市場。近期包括藍箭航天、中科宇航等均已不同程度啓動融資或上市相關工作，大陸資本市場對「商業航天第一股」關注度不斷提高，但規模化盈利仍待驗證。

2026-05-25 01:03