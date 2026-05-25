聽新聞
0:00 / 0:00
今年前4月 逾3千家外企追加對陸投資
大陸商務部二十三日公布數據顯示，二○二五年，八千餘家外資企業增加對陸投資，同比增長超過百分之十；二○二六年一至四月，已有三千餘家外資企業追加投資。
中新社報導，大陸商務部提到，近三年，大陸存量外資企業數量逐年上升，已超過五十三萬家，存量外資已超過三點六兆美元。特別是絕大多數存量外資企業選擇深耕大陸，持續擴大投資。
數據顯示，今年一至四月，大陸全國新設立外商投資企業二○一一三家，同比增長百分之六點八；實際使用外資金額二八七六點九億元（人民幣，下同），同比下降百分之十點三。
從行業看，製造業實際使用外資七八八點八億元，服務業實際使用外資二○四一點五億元。高技術產業實際使用外資一一六三點三億元，同比增長百分之二十點三，占大陸全國實際使用外資的百分之四十點四，較去年同期提升十點三個百分點。
其中，研發與設計服務、電腦及辦公設備製造業、電子及通信設備製造業實際使用外資同比分別增長百分之一○八點四、百分之二十二點九、百分之二十點二。
從來源地看，盧森堡、瑞士、法國、美國實際對陸投資同比分別增長百分之一百一十點三、百分之六十點八、百分之五十八點三、百分之二十四點五。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。