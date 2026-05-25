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DeepSeek價格戰 外媒：加劇AI競爭

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸人工智慧（ＡＩ）新創公司DeepSeek近日宣布，Deepseek-V4-Pro模型ＡＰＩ價格將於五月三十一日結束二點五折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，且為永久下調。分析認為此舉料將加劇ＡＩ行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量；同時，成本下降可能進一步影響ＡＩ應用落地與模型分層使用方式。

澎湃新聞指出，DeepSeek二十二日宣布，DeepSeek-V4-Pro模型ＡＰＩ價格將於五月三十一日結束二點五折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，「將把折扣永久化」。

港媒信報指出，據DeepSeek官網訊息，Deepseek-V4-Pro的百萬tokens輸入價格由人民幣○點一元（幣值下同）下調至○點○二五元，輸出價格由二十四元降至六元。DeepSeek同時在社群平台Ｘ官方帳號發布相關永久降價消息。香港01稱，上述二點五折優惠原定於五月三十一日結束，原本計畫六月恢復原價，但最新公告確認該模型ＡＰＩ將長期維持原價四分之一。

此前，DeepSeek於四月發布全新系列模型V4的預覽版本，並同步開源。據介紹，DeepSeek-V4擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現大陸國內與開源領域的領先。此次新模型發布，距DeepSeek推出R1與V3模型時隔已超十五個月。

彭博分析，DeepSeek此舉料將加劇ＡＩ行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量。

另有分析認為，除了降價，外界也關注其可能影響ＡＩ應用成本與部署方式。過去受限於推理與Token成本，多數基於大模型的應用場景，包括長文檔分析、程式碼理解、多步驟ＡＩ代理與自動化工作流等，往往僅停留在測試或示範階段，尚未能規模化運行。

人民幣 DeepSeek 大陸

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