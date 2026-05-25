從投行看大陸／臺灣判決在大陸執行實務

大陸法院承認和執行臺灣法院判決的案例，這些案例不僅涵蓋了傳統的婚姻家庭、財產處置、商業糾紛，也涉及複雜的金融衍生品交易。

大陸法院在審查是否認可和執行臺灣法院民事判決時，主要遵循四個核心原則：一是判決真實性，且在臺灣已經發生法律效力。二是程序正當性，法院會重點審查管轄權、申請時效及送達程序，特別是缺席判決，必須證明被告經過了合法傳喚。三是不涉及洗錢、非法集資等這類嚴重損害社會公共利益的行為。四是無判決衝突，也就是大陸法院沒有就同一案件作出過判決，也沒有承認過其他地區的判決。

2025年1月1日施行的新版《最高人民法院關於認可和執行臺灣法院民事判決的規定》，實現了多方面突破，具體影響為：

一、降低維權成本，授權委託書特定情形下可「免公證」

臺灣當事人委託他人代理在大陸申請認可臺灣法院判決，應當提交授權委託書，而且需要經過繁瑣的公證或轉遞手續，耗時且費用高昂。新規有了突破，明確規定了持有臺灣居民居住證的臺灣當事人，委託律師或其他人代理的，代理人向法院轉交的授權委託書無需公證或履行相關查明手續。也可通過法官線上視頻或線下見證的方式簽署委託書。通過居住證簡化手續，大幅縮短了立案準備時間，進一步降低成本。

二、擴大追償主體，明確「權利承受人」可為申請人

金融債權經常發生流轉，例如不良資產打包出售、資產證券化等，對於債權轉讓後的受讓人（權利承受人）是否具備申請資格，實務中偶有爭議。新規明確將申請人範圍擴大至「當事人的繼承人、權利承受人」。

意味著如果臺灣的銀行將不良債權轉讓給資產管理公司（AMC）或其他機構，受讓人可以直接依據新規向大陸法院申請認可和執行，更有利於銀行快速出清不良資產。

三、提升執行效率，對「認可部分」先行申請執行

在一些複雜的涉臺繼承或離婚案件中，當事人的財產可能分布在不同國家。過去，如果臺灣判決包括了大陸法院無權處理的境外財產，整個申請可能會被駁回。現在新規明確，法院可以裁定認可其中涉及大陸財產的部分，並允許申請人對這部分判決內容先行申請執行。這一規定使得當事人在申請時，即便發現判決中存有瑕疵，也可主動適用「部分認可」條款，從而加快執行進度。

四、明確被申請人提交意見的期限，防止程序拖延

為防止債務人利用程序漏洞故意拖延時間，明確了被申請人應當在收到申請書副本之日起15日內提交意見；被申請人在大陸沒有住所的，應當在收到申請書副本之日起30日內提交意見，且規定被申請人不提交意見不影響審查。

最後，大陸法院在處理涉及臺灣金融判決認可與執行案件時，呈現出維護金融債權穩定的傾向性。對於臺灣的銀行與大陸企業或個人在境外發生的金融衍生品交易、跨境擔保等，只要不涉及洗錢、恐怖融資或惡意違規，大陸法院傾向於認可臺灣法院作出的判決，不再輕易以「未經許可開展業務」或違反行政法規為由拒絕執行。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)