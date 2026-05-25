DeepSeek 旗艦級模型 降價75%

DeepSeek官方近日宣布，旗下旗艦級API模型Deepseek-V4-Pro將於5月31日促銷期結束後，直接將價格永久調整為原本的1/4（即降價75%)。

DeepSeek在官方社交帳號宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API價格將於2026年5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的1/4（就是2.5折），這也意味著此前的優惠活動將永久保留。

分析認為，此舉料將加劇AI行業競爭，陸企正與全球同行展開更直接較量；同時，成本下降可能進一步影響AI應用落地與模型分層使用方式。

根據DeepSeek官網訊息，DeepSeek-V4-Pro的百萬tokens輸入（快取命中）價格由人民幣0.1元下調至0.025元，輸出價格由人民幣24元降至6元；百萬tokens輸入（快取未命中）人民幣3元，輸出人民幣6元。

DeepSeek於4月發布全新系列模型V4的預覽版本，並同步開源。據介紹，DeepSeek-V4支援高達100萬tokens的超長上下文，這相當於能一次性處理約百萬字的資料量。彭博分析，DeepSeek此舉料將加劇AI行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量。

另有分析認為，外界關注降價本身之外，更在於其可能影響AI應用成本與部署方式。AI應用可能逐步形成分層使用模式，輕量任務由低成本模型處理，複雜任務則交由能力較強模型處理，以平衡成本與性能需求。