陸鈣鈦礦電池太空實驗展開

大陸神舟23號載人太空船昨（24）日晚間發射，並首次在中國太空站展開鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測其在太空真實極端環境下的轉換效率衰減數據。相關研究被視為未來月球基地能源系統儲備關鍵技術的重要一步。

新華社報導，神舟23號載人飛船24日23時08分發射，執行中國太空站任務，有三名航天員參與此次任務，其中一人將在天宮太空站停留長達一年，創下大陸載人飛行任務時長紀錄。路透指，此次任務旨在支援中國大陸在2030年前實現載人登月目標，並在低軌環境中進行長時間駐留實驗，以觀測人體長期太空飛行的生理變化。

央視新聞提到，神舟23號載人太空船此次共攜帶九項科學實驗上行太空站，樣品及裝置總重量約54公斤，涵蓋肝臟細胞、水稻，以及鈣鈦礦太陽能電池等材料。同時，中國太空站將首次展開鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測電池在太空極端環境下的轉換效率衰減數據，為未來低軌衛星、深空探測等提供關鍵技術儲備。