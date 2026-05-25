聽新聞
0:00 / 0:00
陸鈣鈦礦電池太空實驗展開
大陸神舟23號載人太空船昨（24）日晚間發射，並首次在中國太空站展開鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測其在太空真實極端環境下的轉換效率衰減數據。相關研究被視為未來月球基地能源系統儲備關鍵技術的重要一步。
新華社報導，神舟23號載人飛船24日23時08分發射，執行中國太空站任務，有三名航天員參與此次任務，其中一人將在天宮太空站停留長達一年，創下大陸載人飛行任務時長紀錄。路透指，此次任務旨在支援中國大陸在2030年前實現載人登月目標，並在低軌環境中進行長時間駐留實驗，以觀測人體長期太空飛行的生理變化。
央視新聞提到，神舟23號載人太空船此次共攜帶九項科學實驗上行太空站，樣品及裝置總重量約54公斤，涵蓋肝臟細胞、水稻，以及鈣鈦礦太陽能電池等材料。同時，中國太空站將首次展開鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測電池在太空極端環境下的轉換效率衰減數據，為未來低軌衛星、深空探測等提供關鍵技術儲備。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。