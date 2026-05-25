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陸商業航天第一股競賽鳴槍 藍箭、中科宇航等啟動IPO相關工作

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
號稱史上最大IPO的SpaceX或將在6月上市，大陸商業航太企業也正集體走向資本市場。藍箭航天。（中新社）
號稱史上最大IPO的SpaceX或將在6月上市，大陸商業航太企業也正集體走向資本市場。藍箭航天。（中新社）

號稱史上最大IPO的SpaceX或將在6月上市，大陸商業航太企業也正集體走向資本市場。近期包括藍箭航天、中科宇航等均已不同程度啓動融資或上市相關工作，大陸資本市場對「商業航天第一股」關注度不斷提高，但規模化盈利仍待驗證。

大陸首家採用商業模式展開研發應用的火箭公司「航天科工火箭」近期發布招聘啟事，其中包括財務副總監一職，職務要求提及需具備參與IPO財務規範、內控建設、帳務整改、稅務合規及輔導驗收等全流程經驗。

外界認為，若放在該公司過去數年的資本化軌跡中，航天科工火箭這一動作更像是上市籌備鏈條上的最新準備動作。如按近期股權調整計算，該公司整體估值在人民幣111億元左右。

從目前大陸資本市場航太股上市狀況來看，中國衛星、中國衛通與航天電子已經在A股上市，但都是國企背景；大陸資本市場對「商業航天第一股」關注度持續升溫。

在航天科工火箭之外，近期包括藍箭航天、中科宇航、天兵科技、星河動力等企業均已不同程度啟動融資或上市相關工作。其中，藍箭航天主營朱雀系列可回收火箭，目前在科創板已經歷問詢階段，擬募資人民幣75億，最有望成為中國商業航天第一股。

不過，火箭發射服務具有較高技術壁壘，商業化收入受訂單節奏、發射頻次、衛星組網需求、客戶結構及成本控制等多重因素影響。

比如航天科工火箭近年來仍處於虧損狀態，其產權轉讓公告顯示，2025年前11個月，該公司實現營收人民幣6,736萬元，淨虧損人民幣1.36億元，虧損幅度雖有收窄，但仍未盈利。

中美在商業航太仍有差距，美國SpaceX的產品「獵鷹9」可回收，且一周實現多次發射，成本極低，目前星鏈規模全球第一；而大陸民營火箭剛實現入軌，可回收還在試驗階段，發射頻次、成本、復用能力仍有差距，但在政策大力支持下，追趕速度快。

馬斯克主導的SpaceX IPO計劃於2026年6月12日左右在那斯達克上市，擬募資約750億美元，估值目標1.75兆–2兆美元，若成功將成為全球史上最大IPO。

航太 火箭 大陸

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