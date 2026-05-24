神舟23號今晚升空！大陸太空站將首度展開鈣鈦礦電池實驗

大陸「神舟二十三號」載人飛船將於今（24）日晚發射，並首次在中國空間站開展鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測其在太空真實空間極端環境下的轉換效率衰減數據。相關研究被視為為未來月球基地能源系統儲備關鍵技術的重要一步。

新華社報導，大陸神舟二十三號載人飛船於24日23時08分發射，執行中國空間站任務，將有三名航天員參與此次任務，其中一人將在天宮空間站停留長達一年，創下大陸載人飛行任務時長紀錄。路透指，此次任務旨在支援中國在2030年前實現載人登月目標，並在低軌環境中進行長時間駐留實驗，以觀測人體長期太空飛行的生理變化。

大陸央視新聞提到，神舟二十三號載人飛船此次共攜帶9項科學實驗上行中國空間站，樣品及裝置總重量約54公斤，涵蓋肝臟細胞、水稻與擬南芥種子、納米酶、放線菌，以及鈣鈦礦太陽能電池等材料。

值得注意的是，中國空間站將首次開展鈣鈦礦電池動態服役實驗，觀測電池在太空極端環境下的轉換效率衰減數據，為未來低軌衛星、深空探測、月球基地及空間能源系統提供關鍵技術儲備。

鈣鈦礦電池是一種新型光電電池，它與乾電池或新能源車電池有本質差異。而鈣鈦礦電池屬於第三代光電電池，能夠直接吸收光能轉換為電能，無需預先充電儲能，而且它有諸多優點。

大陸央廣網引述中國科學院半導體研究所助理研究員熊壯指，鈣鈦礦是種人工化學合成的離子晶體材料，具有非常高的光吸收係數，可柔性化處理，它的製備過程是非常簡單且多樣化的。基於這種材料所製備的太陽能電池，它具有非常高的功率質量比，具有輕、薄、柔的特性，以及比較低廉的加工成本。基於此，鈣鈦礦是目前新一代的光電技術中，最有望實現產業化應用的新型能源技術。

報導並指，該電池被視為空間站與深空基地能源供給的重要候選方案之一，其性能需在太空紫外輻射、粒子輻射、原子氧腐蝕及劇烈溫度變化等極端環境下進行驗證。本次神舟二十三號任務搭載單結與叠層兩類鈣鈦礦兩類太陽能電池材料和裝置，將在軌獲取其在真實空間極端環境下的轉換效率衰減數據，並分析材料在空間環境中的演化與失效機制。

另，報導稱，相關實驗將有助於研究材料在空間光譜與粒子輻照等條件下的性能演化與失效機制，並為未來低軌衛星、深空探測及月球能源系統提供技術儲備。