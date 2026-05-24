DeepSeek宣布V4-Pro模型「永久降價」！恐將加劇AI競爭

大陸人工智慧（AI）大模型新創公司DeepSeek近日宣布，Deepseek-V4-Pro模型API價格將於5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，且為永久性下調。分析認為，此舉料將加劇AI行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量；同時，成本下降可能進一步影響AI應用落地與模型分層使用方式。

澎湃新聞指出，DeepSeek22日宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API價格將於2026年5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，「將把折扣永久化！」

港媒信報指出，根據DeepSeek官網訊息，Deepseek-V4-Pro的百萬tokens輸入（緩存命中）價格由人民幣0.1元（下同）下調至0.025元，輸出價格由24元降至6元。DeepSeek同時在社群平台X官方帳號發布相關永久性降價消息。香港01稱，上述2.5折優惠原定於5月31日結束，原本計劃6月恢復原價，但最新公告確認該模型API將長期維持原價四分之一。

此前，DeepSeek於4月發布全新系列模型V4的預覽版本，並同步開源。據介紹，DeepSeek-V4擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現國內與開源領域的領先。此次新模型的發布，距DeepSeek推出R1與V3模型時隔已超15個月。

彭博分析，DeepSeek此舉料將加劇AI行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量。

此外，另有分析認為，外界關注降價本身之外，更在於其可能影響AI應用成本與部署方式。過去受限於推理與Token成本，多數基於大模型的應用場景，包括長文檔分析、程式碼理解、多步驟AI代理與自動化工作流等，往往僅停留在測試或示範階段，尚未能規模化運行。

另有分析指出，AI應用可能逐步形成分層使用模式，輕量任務由低成本模型處理，複雜任務則交由能力較強模型處理，以平衡成本與性能需求。