快訊

太熱？台北看守所一天2受刑人「陸續倒地命危」 醫院證實1人不治

5年戀情告終？阿喜才嘆無話可聊 無尊認「暫時分開」：都會祝福對方

影／彰化毒駕砂石車衝撞賣場畫面曝光 後方駕駛驚呼「這車有病啊」

聽新聞
0:00 / 0:00

DeepSeek宣布V4-Pro模型「永久降價」！恐將加劇AI競爭

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸人工智慧（AI）大模型新創公司DeepSeek近日宣布，Deepseek-V4-Pro模型API價格將於5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，且為永久性下調。圖／取自澎湃新聞
大陸人工智慧（AI）大模型新創公司DeepSeek近日宣布，Deepseek-V4-Pro模型API價格將於5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，且為永久性下調。圖／取自澎湃新聞

大陸人工智慧（AI）大模型新創公司DeepSeek近日宣布，Deepseek-V4-Pro模型API價格將於5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，且為永久性下調。分析認為，此舉料將加劇AI行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量；同時，成本下降可能進一步影響AI應用落地與模型分層使用方式。

澎湃新聞指出，DeepSeek22日宣布，DeepSeek-V4-Pro模型API價格將於2026年5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，「將把折扣永久化！」

港媒信報指出，根據DeepSeek官網訊息，Deepseek-V4-Pro的百萬tokens輸入（緩存命中）價格由人民幣0.1元（下同）下調至0.025元，輸出價格由24元降至6元。DeepSeek同時在社群平台X官方帳號發布相關永久性降價消息。香港01稱，上述2.5折優惠原定於5月31日結束，原本計劃6月恢復原價，但最新公告確認該模型API將長期維持原價四分之一。

此前，DeepSeek於4月發布全新系列模型V4的預覽版本，並同步開源。據介紹，DeepSeek-V4擁有百萬字超長上下文，在Agent能力、世界知識和推理性能上均實現國內與開源領域的領先。此次新模型的發布，距DeepSeek推出R1與V3模型時隔已超15個月。

彭博分析，DeepSeek此舉料將加劇AI行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量。

此外，另有分析認為，外界關注降價本身之外，更在於其可能影響AI應用成本與部署方式。過去受限於推理與Token成本，多數基於大模型的應用場景，包括長文檔分析、程式碼理解、多步驟AI代理與自動化工作流等，往往僅停留在測試或示範階段，尚未能規模化運行。

另有分析指出，AI應用可能逐步形成分層使用模式，輕量任務由低成本模型處理，複雜任務則交由能力較強模型處理，以平衡成本與性能需求。

DeepSeek宣布V4-Pro模型API將於5月31日結束2.5折優惠後，永久調整為原價四分之一。分析認為，此舉將加劇AI行業競爭，並可能影響應用落地與模型分層使用模式。（路透）
DeepSeek宣布V4-Pro模型API將於5月31日結束2.5折優惠後，永久調整為原價四分之一。分析認為，此舉將加劇AI行業競爭，並可能影響應用落地與模型分層使用模式。（路透）

DeepSeek 大陸

延伸閱讀

DeepSeek 推進3,200億融資 騰訊、寧德時代等都有意參與

川普延後簽署AI行政命令 擔心新規範可能削弱對大陸競爭優勢

川普延後簽署AI行政命令 美中競爭與監管取捨浮現

電腦展倒數計時 AI發展見5大變化

相關新聞

何立峰：中國願發揮「超級買家」作用 推進亞太區域一體化

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議5月22日至23日在蘇州舉行，大陸國務院副總理何立峰在APEC貿易部長會議致辭時指出，在當前重要歷史關頭，亞太地區發展路徑的選擇將深刻影響世界經濟格局走向，並強調應堅持互尊互信、合作共贏，推動區域經濟一體化及多邊貿易體制改革。他並稱，中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇，促進優勢互補。

DeepSeek宣布V4-Pro模型「永久降價」！恐將加劇AI競爭

大陸人工智慧（AI）大模型新創公司DeepSeek近日宣布，Deepseek-V4-Pro模型API價格將於5月31日結束2.5折優惠活動後，正式調整為原定價的四分之一，且為永久性下調。分析認為，此舉料將加劇AI行業競爭，大陸企業正與全球同行展開更直接的較量；同時，成本下降可能進一步影響AI應用落地與模型分層使用方式。

王文濤會WTO秘書長伊衛拉：WTO需推進改革應對全球貿易挑戰

大陸商務部部長王文濤22日在蘇州會見出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。王文濤強調，世貿組織亟需以更靈活、務實的方式推進改革，完善機制和規則，更好應對全球貿易挑戰。

陸商務部長會WTO秘書長 籲就電子傳輸免稅盡快取得共識

大陸商務部長王文濤22日會見出席APEC蘇州貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）時呼籲，WTO成員應重點就電子傳輸暫免關稅等未決議題盡快取得共識。

山西煤礦爆炸！煤老闆從牧羊童變超級富豪…任鐵柱傳奇染血

山西長治沁源縣通洲集團旗下留神峪煤業有限公司井下22日突發瓦斯爆炸致傷亡慘重，也將山西民營煤焦巨頭通洲集團及其背後的神祕實控人任鐵柱，推上了輿論的風口浪尖。任鐵柱是土生土長的沁源農民，他用30餘年時間，從一個放羊娃，將一家小石料廠打造成營收百億（人民幣，下同）的民營煤焦帝國，躋身胡潤百富榜，成為山西民營煤企的標竿人物。如今這場意外，讓任鐵柱的傳奇蒙上了無法抹去的血色。

APEC蘇州貿易部長會議落幕 陸商務部長稱達成5大共識

為期2天的2026年亞太經合組織（APEC）貿易部長會議23日在蘇州閉幕，21個APEC經濟體代表及多個國際組織負責人與會。大陸商務部部長王文濤稱，會議積極尋求各方參與APEC經貿合作的「最大公約數」，成果涵蓋亞太自貿區、WTO改革、服務業、數位貿易及綠色經濟五大面向，並達成聯合聲明及服務業路線圖等「1+1」成果。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。