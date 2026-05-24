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王文濤會WTO秘書長伊衛拉：WTO需推進改革應對全球貿易挑戰

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸商務部部長王文濤22日在蘇州會見出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。他強調，WTO亟需以更靈活、務實的方式推進改革，以應對全球貿易挑戰。圖／取自大陸商務部網站
大陸商務部部長王文濤22日在蘇州會見出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。他強調，WTO亟需以更靈活、務實的方式推進改革，以應對全球貿易挑戰。圖／取自大陸商務部網站

大陸商務部部長王文濤22日在蘇州會見出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。王文濤強調，世貿組織亟需以更靈活、務實的方式推進改革，完善機制和規則，更好應對全球貿易挑戰。

據大陸商務部官網消息，王文濤22日與伊衛拉就當前全球經貿形勢、世貿組織第14屆部長級會議（MC14）後續工作、世貿組織改革等問題深入交換意見。王文濤在會上表示，中方堅定維護多邊貿易體制，捍衛最惠國待遇等世貿組織基本原則，支持世貿組織在完善全球經濟治理、穩定國際經貿秩序中發揮更加重要作用。

王文濤指出，在全球貿易動盪局勢下，MC14取得多項務實成果，彰顯多邊貿易體制的價值與韌性，體現出絕大多數成員團結協作、共克時艱的堅定決心。下一步，成員應重點就電子傳輸暫免關稅等未決議題儘快取得共識。

王文濤強調，世貿組織亟需以更靈活、務實的方式推進改革，完善機制和規則，更好應對全球貿易挑戰。中方支持在MC14工作基礎上，儘快推動世貿組織改革進入實質磋商階段。

王文濤表示，中方主張將發展置於改革的中心位置，願與各方共同推進公平競爭等議題討論，提升決策效率，推動爭端解決機制改革，提升多邊貿易體制的權威性、有效性和相關性。

他並稱，中方並支持《促進發展的投資便利化協定》《電子商務協定》儘早生效並納入世貿組織法律框架。此次會議期間，中國還就貿易與環境、投資便利化等議題主辦系列邊會，積極推動各方圍繞世貿組織重點議題開展交流、凝聚共識。

而在大陸商務部的新聞通稿中，伊衛拉則表示，讚賞北京始終堅定維護多邊貿易體制，為推動MC14取得務實成果作出重要貢獻。她還說，期待中方在世貿組織改革各項議題上充分發揮促談促合促成作用。希望中方作為2026年APEC東道主，推動亞太經濟體凝聚共識，釋放支持多邊貿易體制、加強國際經貿合作的積極信號。

王文濤23日APEC貿易部長會議記者會上提到，本次貿易部長會議積極尋求各方參與APEC經貿合作的「最大公約數」，相關成果和共識主要包括五方面：一是重申對亞太自貿區的長期願景的堅定支持；二是發出攜手推進世貿組織改革的共同聲音；三是為未來10年服務業發展繪製藍圖；四是圍繞拓展數位貿易合作新空間達成新共識；五是積極探索綠色貿易發展新舉措。

WTO 王文濤 大陸商務部

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