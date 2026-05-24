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陸商務部長會WTO秘書長 籲就電子傳輸免稅盡快取得共識

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸商務部長王文濤22日會見WTO秘書長伊衛拉，強調中方主張將發展置於WTO改革的中心位置。（圖／取自大陸商務部網站）
大陸商務部長王文濤22日會見WTO秘書長伊衛拉，強調中方主張將發展置於WTO改革的中心位置。（圖／取自大陸商務部網站）

大陸商務部長王文濤22日會見出席APEC蘇州貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）時呼籲，WTO成員應重點就電子傳輸暫免關稅等未決議題盡快取得共識。

電子傳輸免徵關稅是指WTO各成員同意，對以電子方式跨境傳輸的數位內容（如軟體、電子書、音視頻、設計文件等）不徵收進口關稅。2026年5月5日，WTO關於延長電子傳輸免徵關稅協議的談判再次遇阻，巴西和土耳其在談判中反對延長該全球性協議。

根據大陸商務部23日發布的新聞稿，王文濤稱，中方堅定維護多邊貿易體制，捍衛最惠國待遇等WTO基本原則，支持WTO在完善全球經濟治理、穩定國際經貿秩序中發揮更加重要作用。

王文濤稱，在全球貿易動盪局勢下，WTO第14屆部長級會議（MC14）取得多項務實成果，彰顯多邊貿易體制的價值與韌性，體現出絕大多數成員團結協作、共克時艱的堅定決心。下一步，成員應重點就電子傳輸暫免關稅等未決議題盡快取得共識。

王文濤強調，WTO亟需以更靈活、務實的方式推進改革，完善機制和規則，更好應對全球貿易挑戰。中方支持在MC14工作基礎上，盡快推動WTO改革進入實質磋商階段。中方主張將發展置於改革的中心位置，願與各方共同推進公平競爭等議題討論，提升決策效率，推動爭端解決機制改革，提升多邊貿易體制的權威性、有效性和相關性。

王文濤表示，中方支持《促進發展的投資便利化協定》《電子商務協定》盡早生效並納入WTO法律框架。此次會議期間，中方就貿易與環境、投資便利化等議題主辦系列邊會，積極推動各方圍繞WTO重點議題開展交流、凝聚共識。

據大陸商務部新聞稿，伊衛拉讚賞中方始終堅定維護多邊貿易體制，為推動MC14取得務實成果作出重要貢獻。期待中方在WTO改革各項議題上充分發揮促談促合促成作用。希望中方作為2026年APEC東道主，推動亞太經濟體凝聚共識，釋放支持多邊貿易體制、加強國際經貿合作的積極信號。

另，王文濤21日還與出席APEC蘇州貿易部長會議的澳洲貿易和旅遊部長法瑞爾共同主持召開第18屆中澳部長級經濟聯委會。王文濤指出，當前全球經濟復甦乏力，地緣政治局勢複雜演變。中澳作為亞太地區重要國家，深化合作、共謀發展，不僅可以造福兩國，也將為地區乃至全球的穩定繁榮注入「正能量」。

WTO 大陸商務部 中方

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