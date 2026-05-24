快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

何立峰：中國願發揮「超級買家」作用 推進亞太區域一體化

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國務院副總理何立峰5月23日在蘇州出席APEC貿易部長會議時表示，中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇。（新華社）
大陸國務院副總理何立峰5月23日在蘇州出席APEC貿易部長會議時表示，中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇。（新華社）

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議5月22日至23日在蘇州舉行，大陸國務院副總理何立峰在APEC貿易部長會議致辭時指出，在當前重要歷史關頭，亞太地區發展路徑的選擇將深刻影響世界經濟格局走向，並強調應堅持互尊互信、合作共贏，推動區域經濟一體化及多邊貿易體制改革。他並稱，中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇，促進優勢互補。

據新華社報導，何立峰表示，國際貨幣基金今年4月發布的「全球經濟展望」，將今年世界經濟增長預期下調0.2個百分點至3.1%。他強調，在這一重要歷史關頭和十字路口，亞太地區選擇怎樣的路徑，將影響世界經濟格局未來，需要共同作答。歷史經驗證明，唯有堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，才能實現共同繁榮。

基於此，何立峰提出四點建議，包括：

一、堅持互利共贏，促進開放的發展；

二、堅持創新驅動，引領優質的發展；

三、堅持普惠包容，助推均衡的發展；

四、堅持互信合作，實現安全的發展。

他表示，多邊主義是人類社會深刻汲取兩次世界大戰慘痛教訓得來的寶貴財富。全球經濟發展歷程已然證明，基於共同利益的相互開放能夠顯著提高經濟效率，封閉保護甚至重回弱肉強食的「叢林時代」只會導致全球經濟碎片化。

何立峰指出，中國對外商投資准入負面清單已縮減至29條，製造業外資限制已「清零」，跨境服務貿易負面清單持續壓減。他表示，中國將持續擴大高水平對外開放，推動亞太自貿區建設，深化貿易與投資自由化便利化。

此外，何立峰他指出，中國堅持擴大內需與雙循環，社會消費品零售總額超人民幣50兆元，連續8年居全球第二大消費市場；中國亦連續17年為全球第二大進口市場，今年前4個月進口年增20%。中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇，促進優勢互補。呼籲亞太各方以開放普惠、命運與共的態度促進包容合作，支持各方立足發展階段和資源稟賦，探索適合本國國情的發展道路和模式，更好彌合發展鴻溝。

至於會議合作建議方面，他提出三方向，包括：以亞太自貿區為遠景目標，靈活務實推進區域經濟一體化進程；堅定維護多邊貿易體制，支持世界貿易組織與時俱進進行改革；加強新興領域溝通對話，創新合作應對新挑戰。

他表示，中方支持RCEP與CPTPP對接融合，支持兩大協定「提質擴員」、加強機制互動與規則協調，讓兩大協定成為推動區域一體化的「雙引擎」，共同做大亞太合作經濟蛋糕。

何立峰同時指出，支持世貿組織改革，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，並推動數位經濟與綠色貿易等新規則制定。他並稱，中國將實施好「十五五」規劃，擴大高水平對外開放，釋放超大規模市場潛力。

亞太 何立峰 國務院 APEC

延伸閱讀

APEC蘇州貿易部長會議落幕 陸商務部長稱達成5大共識

APEC部長會提亞太自貿區 重申長期願景 承諾通過相關議程

APEC蘇州貿易部長發布聯合聲明 再談推進FTAAP

王文濤分與澳、紐貿易部長會談 稱中澳可為乏力的全球經濟注入正能量

相關新聞

何立峰：中國願發揮「超級買家」作用 推進亞太區域一體化

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議5月22日至23日在蘇州舉行，大陸國務院副總理何立峰在APEC貿易部長會議致辭時指出，在當前重要歷史關頭，亞太地區發展路徑的選擇將深刻影響世界經濟格局走向，並強調應堅持互尊互信、合作共贏，推動區域經濟一體化及多邊貿易體制改革。他並稱，中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇，促進優勢互補。

APEC蘇州貿易部長會議落幕 陸商務部長稱達成5大共識

為期2天的2026年亞太經合組織（APEC）貿易部長會議23日在蘇州閉幕，21個APEC經濟體代表及多個國際組織負責人與會。大陸商務部部長王文濤稱，會議積極尋求各方參與APEC經貿合作的「最大公約數」，成果涵蓋亞太自貿區、WTO改革、服務業、數位貿易及綠色經濟五大面向，並達成聯合聲明及服務業路線圖等「1+1」成果。

王文濤會WTO秘書長伊衛拉：WTO需推進改革應對全球貿易挑戰

大陸商務部部長王文濤22日在蘇州會見出席亞太經合組織（APEC）貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。王文濤強調，世貿組織亟需以更靈活、務實的方式推進改革，完善機制和規則，更好應對全球貿易挑戰。

陸商務部長會WTO秘書長 籲就電子傳輸免稅盡快取得共識

大陸商務部長王文濤22日會見出席APEC蘇州貿易部長會議的世界貿易組織（WTO）秘書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）時呼籲，WTO成員應重點就電子傳輸暫免關稅等未決議題盡快取得共識。

山西煤礦爆炸！煤老闆從牧羊孩子變超級富豪…任鐵柱傳奇染血

山西長治沁源縣通洲集團旗下留神峪煤業有限公司井下22日突發瓦斯爆炸致傷亡慘重，也將山西民營煤焦巨頭通洲集團及其背後的神祕實控人任鐵柱，推上了輿論的風口浪尖。任鐵柱是土生土長的沁源農民，他用30餘年時間，從一個放羊娃，將一家小石料廠打造成營收百億（人民幣，下同）的民營煤焦帝國，躋身胡潤百富榜，成為山西民營煤企的標竿人物。如今這場意外，讓任鐵柱的傳奇蒙上了無法抹去的血色。

晶合集成拚Q3赴港上市

大陸證監會國際合作司已向有台資背景、晶圓代工「老三」晶合集成，出具境外發行上市備案通知書，公司擬發行不超過2.5億股境外上市普通股，籌備香港聯合交易所上市事宜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。