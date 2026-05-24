何立峰：中國願發揮「超級買家」作用 推進亞太區域一體化

亞太經合組織（APEC）貿易部長會議5月22日至23日在蘇州舉行，大陸國務院副總理何立峰在APEC貿易部長會議致辭時指出，在當前重要歷史關頭，亞太地區發展路徑的選擇將深刻影響世界經濟格局走向，並強調應堅持互尊互信、合作共贏，推動區域經濟一體化及多邊貿易體制改革。他並稱，中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇，促進優勢互補。

據新華社報導，何立峰表示，國際貨幣基金今年4月發布的「全球經濟展望」，將今年世界經濟增長預期下調0.2個百分點至3.1%。他強調，在這一重要歷史關頭和十字路口，亞太地區選擇怎樣的路徑，將影響世界經濟格局未來，需要共同作答。歷史經驗證明，唯有堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，才能實現共同繁榮。

基於此，何立峰提出四點建議，包括：

一、堅持互利共贏，促進開放的發展；

二、堅持創新驅動，引領優質的發展；

三、堅持普惠包容，助推均衡的發展；

四、堅持互信合作，實現安全的發展。

他表示，多邊主義是人類社會深刻汲取兩次世界大戰慘痛教訓得來的寶貴財富。全球經濟發展歷程已然證明，基於共同利益的相互開放能夠顯著提高經濟效率，封閉保護甚至重回弱肉強食的「叢林時代」只會導致全球經濟碎片化。

何立峰指出，中國對外商投資准入負面清單已縮減至29條，製造業外資限制已「清零」，跨境服務貿易負面清單持續壓減。他表示，中國將持續擴大高水平對外開放，推動亞太自貿區建設，深化貿易與投資自由化便利化。

此外，何立峰他指出，中國堅持擴大內需與雙循環，社會消費品零售總額超人民幣50兆元，連續8年居全球第二大消費市場；中國亦連續17年為全球第二大進口市場，今年前4個月進口年增20%。中方願進一步發揮「超級買家」和「世界市場」作用，同亞太地區和世界共享市場機遇，促進優勢互補。呼籲亞太各方以開放普惠、命運與共的態度促進包容合作，支持各方立足發展階段和資源稟賦，探索適合本國國情的發展道路和模式，更好彌合發展鴻溝。

至於會議合作建議方面，他提出三方向，包括：以亞太自貿區為遠景目標，靈活務實推進區域經濟一體化進程；堅定維護多邊貿易體制，支持世界貿易組織與時俱進進行改革；加強新興領域溝通對話，創新合作應對新挑戰。

他表示，中方支持RCEP與CPTPP對接融合，支持兩大協定「提質擴員」、加強機制互動與規則協調，讓兩大協定成為推動區域一體化的「雙引擎」，共同做大亞太合作經濟蛋糕。

何立峰同時指出，支持世貿組織改革，維護以規則為基礎的多邊貿易體制，並推動數位經濟與綠色貿易等新規則制定。他並稱，中國將實施好「十五五」規劃，擴大高水平對外開放，釋放超大規模市場潛力。