山西煤礦爆炸！煤老闆從牧羊孩子變超級富豪…任鐵柱傳奇染血

山西長治沁源縣通洲集團旗下留神峪煤業有限公司井下22日突發瓦斯爆炸致傷亡慘重，也將山西民營煤焦巨頭通洲集團及其背後的神祕實控人任鐵柱，推上了輿論的風口浪尖。任鐵柱是土生土長的沁源農民，他用30餘年時間，從一個放羊娃，將一家小石料廠打造成營收百億（人民幣，下同）的民營煤焦帝國，躋身胡潤百富榜，成為山西民營煤企的標竿人物。如今這場意外，讓任鐵柱的傳奇蒙上了無法抹去的血色。

據時代周報報導，從從放羊娃到百億富豪，任鐵柱的創業路，是典型的山西煤老闆發家史。通洲集團成立於1995年，註冊資本2億元，法定代表人為韓榮耀，控股股東和實際控制人為任鐵柱。

通洲煤焦集團是山西沁源縣「龍頭民企」，山西省百強民企、中國能源企業500強，資產總額達100億元。2010年，任鐵柱以16億元財富登上胡潤百富榜，位列全國約900名，成為山西知名民營企業家。

1960年2月，任鐵柱出生在沁源縣小聰峪村，從放羊娃一路走來，成為企業家，創業過程中，乘中小煤炭企業進行股份制改造、煤炭資源整合煤礦企業兼併重組的東風，先後整合併購了致遠煤礦、新店上煤礦、晉楊煤礦等多家煤礦，並對上述煤礦進行改擴建。

山西當地媒體「世界晉商網」一篇報導介紹了任鐵柱的發家史。1992年，任鐵柱投資開辦石料廠並承包本村煤礦，1993年，創辦沁源縣第一座焦化廠——興盛焦化廠，1995年3月，正式組建山西通洲煤焦有限責任公司，並發展為集原煤開採、洗煤、煉焦、化工、旅遊、三產於一體的大型民企。集團下屬16個子公司，該集團曾稱再經過幾年的努力，將形成年產原煤420萬噸，焦炭215萬噸、實現利稅24億元/年，勞動就業人數1.5萬人以上規模企業。

任鐵柱雖是集團創始人、實際控制人，但這位60多歲的沁源企業家，行事極為低調，極少接受媒體採訪，公開照片寥寥無幾。任鐵柱在山西能源圈聲名顯赫，他曾擔任山西省第9屆、10屆人大代表，多次獲評「山西省勞動模範」、「山西省優秀企業家」，身家數十億。這位60多歲的沁源企業家，行事極為低調，極少接受媒體採訪，公開照片寥寥無幾。