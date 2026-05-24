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APEC蘇州貿易部長會議落幕 陸商務部長稱達成5大共識

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
2026年亞太經合組織（APEC）貿易部長會議22、23日在蘇州召開。圖為23日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在會上致辭。（新華社）
2026年亞太經合組織（APEC）貿易部長會議22、23日在蘇州召開。圖為23日，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰在會上致辭。（新華社）

為期2天的2026年亞太經合組織（APEC）貿易部長會議23日在蘇州閉幕，21個APEC經濟體代表及多個國際組織負責人與會。大陸商務部部長王文濤稱，會議積極尋求各方參與APEC經貿合作的「最大公約數」，成果涵蓋亞太自貿區、WTO改革、服務業、數位貿易及綠色經濟五大面向，並達成聯合聲明及服務業路線圖等「1+1」成果。

王文濤稱，在嚴峻國際形勢下，取得成果來之不易，將持續推動落實共識，為APEC後續會議奠基。

新華社報導，王文濤23日APEC貿易部長會議記者會上說，本次會議聚焦「建設亞太共同體，促進共同繁榮」主題，圍繞「建設開放、可預期的區域和多邊經貿秩序」和「打造創新、有活力的貿易投資合作新引擎」兩項議題進行廣泛交流，達成了「1+1」具體成果：發表了一份聯合聲明，批准了新一版的服務業路線圖。

王文濤表示，會議積極尋求各方參與APEC經貿合作的「最大公約數」，相關成果和共識主要包括五方面：一是重申對亞太自貿區的長期願景的堅定支持；二是發出攜手推進世貿組織改革的共同聲音；三是為未來10年服務業發展繪製藍圖；四是圍繞拓展數位貿易合作新空間達成新共識；五是積極探索綠色貿易發展新舉措。

王文濤說，各方承諾通過亞太自貿區議程推進區域經濟一體化，並加強能力建設、經驗分享與技術合作，同時發揮APEC「孵化器」作用，推動世貿組織改革，並支持電子傳輸暫免關稅，維持數位市場開放與可預期。

他表示，各方批准「APEC創新、有競爭力和韌性的服務業路線圖」，聚焦八大領域合作，推動服務業政策創新，並就數位貿易合作框架取得進展，支持無紙貿易、跨境數據流動及人工智能相關合作。此外，各方呼籲加快綠色低碳轉型，推動務實合作，反對「一刀切」措施，並增加資金投入以促進區域可持續發展。

另，大陸商務部國際司司長林峰指，各方就「APEC貿易數位化合作框架」取得實質性進展，並同意持續落實「APEC互聯網與數位經濟路線圖」，推動數位經濟規則與國際標準接軌。各方亦支持WTO電子商務談判與投資便利化協定推進，並落實海關與跨境電商相關準則。

會議期間，中方還舉辦APEC貿易部長與亞太工商界午餐會、「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）與「全面與進步跨太平洋夥伴關係協定」（CPTPP）成員對話會等活動。

王文濤表示，「在嚴峻的國際形勢下，取得的這些成果來之不易。這是APEC大家庭和衷共濟、包容互鑒合作精神的具體寫照。」中方將繼續會同各經濟體，落實好本次會議達成的重要共識，為APEC領導人非正式會議作出積極貢獻。

APEC 大陸商務部 王文濤

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