DeepSeek 推進3,200億融資 騰訊、寧德時代等都有意參與

DeepSeek正推進人民幣700億元（約新台幣3,230億元）融資，創辦人梁文鋒強調公司將優先追求技術突破而非短期商業化，騰訊、寧德時代等均傳出有意參投。若完成，將創下大陸科技新創首輪融資新紀錄。

彭博引述知情人士報導，DeepSeek高層管理人員已向正在進行的人民幣700億元融資的潛在投資者表示，將優先考慮開創性人工智慧AI研究，而非短期商業化。

一位知情人士表示，梁文鋒曾在會議上承諾將繼續開發開源AI模型，同時追求實現通用人工智慧的更大目標。公司主要目標是拓展技術邊界，而非商業變現。

知情人士並提到，DeepSeek正處於融資談判的最後階段，在投資前對其估值可能約450億美元。如果相關投資最終敲定，DeepSeek的融資額有望創下中國大陸科技新創企業首次融資額的最高紀錄。

潛在投資者包括國家人工智能產業投資基金，這是中國大陸為推動戰略性AI項目而設立的基金，據報正洽談投資約人民幣100億元。騰訊控股、IDG資本和Monolith Capital也接近確定參投。

另據美媒The Information，大陸電池巨頭寧德時代也計劃參與DeepSeek首輪融資，正值寧德時代要拓展新業務之際，該公司正尋求向大型人工智慧資料中心銷售電源設備，以滿足運算能力激增帶來的能源需求。

路透此前報導，相比阿里巴巴、字節跳等公司已透過私募或公開市場募集數十億美元資金，梁文鋒過去傾向於將DeepSeek作為研究實驗室來經營與資助，其預算主要來自他的量化避險基金。此次融資的資金將用於提升算力能力以及改善員工福利。