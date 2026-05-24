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小米上季財報恐失色
小米集團將於26日公布首季財報，市場普遍預期其業績將面臨短期壓力，主要受智慧手機業務出貨量下滑與記憶體晶片成本上漲雙重影響，但高端化戰略與汽車業務進展為未來提供支撐。
根據機構預測，小米集團首季營收預計在人民幣980億至1,300億元間，中位預測約為人民幣981億元，年減約12%。經調整淨利潤預測區間為人民幣52億至79.49億元，相較去年第1季創新高的人民幣107億元，將明顯滑落25%~51%。
據了解，小米智慧手機首季出貨量預計3,380萬支，年減19%，中國大陸市場表現尤為疲軟。儘管銷量下滑，但透過提升平均售價（ASP）至約人民幣1,300元，部分對沖營收壓力。智慧手機業務毛利率預計回升至9.5%~9.7%，得益於產品結構優化與海外漲價策略。
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