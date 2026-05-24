晶合集成拚Q3赴港上市

南韓現代汽車近期購入極氪旗下豪華純電MPV「極氪009」，用於內部研究與技術分析。此次購入的為白色版極氪009，車輛掛有南韓京畿道華城市名義的臨時車牌。業內人士分析，該車輛很可能被用於電動MPV平台、軟體定義汽車（SDV）及後排空間佈局等方向的技術研究。

2026-05-23 18:10