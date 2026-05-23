大陸房市將落底？專家：AI繁榮激發財富效果 地產股中長期有潛力

愈來愈多金融機構及房市分析家認為，中國大陸幾年來房市下跌的走勢終於開始出現緩解信號，而且人工智慧（AI）帶動的股市榮景與財富效果，將有助於房市止跌，並看好地產類股的中、長期走勢。

花旗集團、摩根大通及美國銀行（BofA）等機構最近都指出，大陸房市正在走穩；發明「微笑美元」理論的著名外匯分析師任永力也表示大陸地產已停止下墜，並看好中國股市。

瑞銀集團亞洲房地產研究主管林鎮鴻先前一向看壞大陸房市，但現在認為趨勢正在翻轉；他預料大陸富裕城市的房市將走穩，二手房銷售量將增加，且一些地產開發商將上漲。他說，關鍵原因之一，是AI繁榮拉高大陸大企業的財富，第1季工業類企業靠運算與電力設備等部門的支持，獲利大幅增加，將有助於引發財富效果，打破企業獲利下降及信心減弱的惡性循環，「現在我們看見一道潛在的曙光」。

大陸房市如果翻轉，將可能為地產股投資人帶來暴利。彭博資訊的指標顯示，香港與大陸股市的地產類股多年來表現一直落後大盤，完全沒有趕上2024年底以來的多頭走勢。

瑞銀的林鎮鴻已將四檔大陸地產股的評等提升為「買進」。他預料中國海外發展公司股價將能漲到港幣25元，比目前價位有50%以上的上漲空間；另外三家分別是貝殼找房、招商蛇口及中國金茂控股。

當然也有不少陷阱存在。林鎮鴻認為房市復甦將從一線大城市開始，預料房價今年將止跌，明年將回升2%，但二線城市房價要到明年才會止跌。他並警告，在復甦過程中可能出現震盪，還需要更多數據證明大城市房價已明確觸底，而且未來半年房價仍將波動，直到小幅回升為止。