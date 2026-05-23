加強研究大陸電動車 南韓現代汽車購入極氪009

南韓現代汽車近期購入極氪旗下豪華純電MPV「極氪009」，用於內部研究與技術分析。此次購入的為白色版極氪009，車輛掛有南韓京畿道華城市名義的臨時車牌。業內人士分析，該車輛很可能被用於電動MPV平台、軟體定義汽車（SDV）及後排空間佈局等方向的技術研究。

南韓科技媒體BLOTER報導，先前現代汽車已陸續購入小米SU7、極越01等多款大陸電動車，持續擴大對大陸新能源車型的研究範圍。

現代汽車集團會長鄭義宣本月14日在首爾總部，專門談及大陸汽車產業的發展態勢。他表示，北京國際車展期間收穫頗豐，大陸政府持續給予大力產業扶持，大陸汽車產業的發展速度已遠超行業預期。

業內分析人士認為，現代汽車密集拆解研究大陸高階電動車，折射出正積極應對大陸車企全球競爭力快速躍升的行業趨勢。尤為值得關注的是，極氪009的市場定位與現代汽車近期主推的高階電動MPV戰略高度契合。

現代汽車今年4月推出STARIA EV及STARIA Limousine等車型，同步推進MPV產品線的電動化與高階化轉型。其中，STARIA EV搭載84kWh第四代電池，高端Limousine版本則主打VIP座椅與豪華艙室配置。

在業內看來，現代汽車研究極氪009，已不僅僅是常規的競品拆解，更是在主動探尋未來全球高端電動MPV市場的競爭方向。

南韓進口汽車協會（KAIDA）資料顯示，今年1月至4月，中國製造汽車在南韓進口車市場累計銷售5991輛，超越英國與法國，躋身第五。目前這一成績主要由比亞迪貢獻，若極氪等大陸品牌未來進一步擴大在韓市場布局，大陸汽車在韓國的市場影響力或將持續提升。