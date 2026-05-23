快訊

廟宇遶境鞭炮掉車內冒濃煙 老翁急跳車遭撞不治

盛讚台灣AI核心地位 黃仁勳：Vera Rubin將是台灣史上最大規模發表會

5人記過！台鐵山佳站誤點逾2萬分鐘惹怒乘客 段長被拔主管職

聽新聞
0:00 / 0:00

加強研究大陸電動車 南韓現代汽車購入極氪009

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
南韓現代汽車近期購入極氪旗下豪華純電MPV「極氪009」，用於內部研究與技術分析。業內人士分析，該車輛很可能被用於電動MPV平台、軟體定義汽車（SDV）及後排空間佈局等方向的技術研究。（美聯社）
南韓現代汽車近期購入極氪旗下豪華純電MPV「極氪009」，用於內部研究與技術分析。業內人士分析，該車輛很可能被用於電動MPV平台、軟體定義汽車（SDV）及後排空間佈局等方向的技術研究。（美聯社）

南韓現代汽車近期購入極氪旗下豪華純電MPV「極氪009」，用於內部研究與技術分析。此次購入的為白色版極氪009，車輛掛有南韓京畿道華城市名義的臨時車牌。業內人士分析，該車輛很可能被用於電動MPV平台、軟體定義汽車（SDV）及後排空間佈局等方向的技術研究。

南韓科技媒體BLOTER報導，先前現代汽車已陸續購入小米SU7、極越01等多款大陸電動車，持續擴大對大陸新能源車型的研究範圍。

現代汽車集團會長鄭義宣本月14日在首爾總部，專門談及大陸汽車產業的發展態勢。他表示，北京國際車展期間收穫頗豐，大陸政府持續給予大力產業扶持，大陸汽車產業的發展速度已遠超行業預期。

業內分析人士認為，現代汽車密集拆解研究大陸高階電動車，折射出正積極應對大陸車企全球競爭力快速躍升的行業趨勢。尤為值得關注的是，極氪009的市場定位與現代汽車近期主推的高階電動MPV戰略高度契合。

現代汽車今年4月推出STARIA EV及STARIA Limousine等車型，同步推進MPV產品線的電動化與高階化轉型。其中，STARIA EV搭載84kWh第四代電池，高端Limousine版本則主打VIP座椅與豪華艙室配置。

在業內看來，現代汽車研究極氪009，已不僅僅是常規的競品拆解，更是在主動探尋未來全球高端電動MPV市場的競爭方向。

南韓進口汽車協會（KAIDA）資料顯示，今年1月至4月，中國製造汽車在南韓進口車市場累計銷售5991輛，超越英國與法國，躋身第五。目前這一成績主要由比亞迪貢獻，若極氪等大陸品牌未來進一步擴大在韓市場布局，大陸汽車在韓國的市場影響力或將持續提升。

現代汽車 南韓 電動車

延伸閱讀

IEA 預估 電動車全球市占衝30% 油價高漲、電池降價提振買氣

進軍頂級賽車領域？比亞迪加快洽談F1計劃 曾晤紅牛車隊前負責人

訪陸效應…特斯拉監督版自駕 在中國上線

奇瑞汽車福州基地：將帶動台灣零組件企業出海 積極布局台灣市場

相關新聞

APEC貿易部長會蘇州閉幕 王文濤：具體成果「1+1」、三亮點、五成果

大陸商務部長王文濤23日於蘇州舉行的APEC貿易部長會後記者會上表示，這次會議達成「1+1」具體成果（一個「蘇州聲明」、新一版服務業路線圖），並有三大亮點與五大成果。其中，他提及，會議重申對亞太自貿區（FTAAP）長期願景的堅定支持，各方再次將眼光聚焦亞太自貿區，承諾通過亞太自貿區的議程。

加強研究大陸電動車 南韓現代汽車購入極氪009

南韓現代汽車近期購入極氪旗下豪華純電MPV「極氪009」，用於內部研究與技術分析。此次購入的為白色版極氪009，車輛掛有南韓京畿道華城市名義的臨時車牌。業內人士分析，該車輛很可能被用於電動MPV平台、軟體定義汽車（SDV）及後排空間佈局等方向的技術研究。

大陸嫦娥7號計畫下半年擇機發射 將登陸月球南極、尋找水冰資源

大陸嫦娥七號探測器已於今年4月，運抵海南文昌發射場，目前正按計劃開展發射前測試，計畫下半年擇機發射，將安排飛躍器首次闖入月球南極永久陰影坑，嘗試全球首次直接確認月球表面水冰存在。後續將推進多項相關技術驗證飛行任務，全力實現2030年前中國人首次登陸月球的目標。

2年後火箭發射成本每公斤只要4.5萬 陸「成本殺手」們正突圍

2026年被業內公認為大陸商業火箭可重複使用技術的「關鍵驗證之年」，當前降低發射成本已成為商業航太產業發展的關鍵命題。火聖宇航自主研製的「火聖一號」200噸級全流量分級燃燒循環液氧甲烷發動機，日前順利完成富氧預燃室縮比樣機熱試車，代表公司已掌握全流量發動機預燃室核心技術。

進軍頂級賽車領域？比亞迪加快洽談F1計劃 曾晤紅牛車隊前負責人

大陸新能能源車企龍頭比亞迪，正加速推進進入一級方程式錦標賽（F1）的計劃，並已與前紅牛車隊負責人霍納（Christian Horner）在法國諾曼第會面，就進入F1的可能路徑展開討論。

長鑫科技董座自掏7.68億股激勵員工 市值162億創A股史上最大

中國內存芯片龍頭長鑫科技近日更新科創板IPO招股說明書，繼續推進登陸A股資本市場；此外，招股書中更令人矚目的是公司創始人、董事長朱一明將個人股權50%分配給長鑫科技及其並表子企業員工，按長鑫科技1.5萬億市值計算，這部分激勵股份的市值約162億。該筆員工激勵的市值金額，將為A股歷史最大個人股權激勵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。