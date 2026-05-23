大陸嫦娥7號計畫下半年擇機發射 將登陸月球南極、尋找水冰資源

大陸嫦娥七號探測器已於今年4月，運抵海南文昌發射場，目前正按計劃開展發射前測試，計畫下半年擇機發射，將安排飛躍器首次闖入月球南極永久陰影坑，嘗試全球首次直接確認月球表面水冰存在。後續將推進多項相關技術驗證飛行任務，全力實現2030年前中國人首次登陸月球的目標。

快科技報導，大陸神舟二十三號載人飛行任務新聞發言人表示，相關方面對現有載人登月和無人探月從任務、資源、隊伍3個方面進行整合，統稱為「月球探測工程」。

前期，長征十號運載火箭、夢舟載人飛船在完成系留點火試驗和零高度逃逸飛行試驗後，相關產品進行了可重複使用適應性改造。

在此基礎上，今年年初，成功實施了長征十號運載火箭系統低空演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗，為後續可重複使用載人天地往返運輸系統和載人登月打下堅實基礎。

今年4月，嫦娥七號探測器已運抵海南文昌發射場，目前正在進行嫦娥七號任務發射前測試準備，各項工作正按計劃有序推進，計畫於下半年擇機發射。

發言人指出，嫦娥七號任務將採用繞、落、巡、飛躍等綜合探測方式進行月球南極環境與資源勘察，並開展國際合作。著陸區瞄準月球南緯85度以上南極-艾特肯盆地，這裡永久陰影坑溫度低至攝氏負230度，被認為可能封存大量水冰。

此外，飛躍器將首次闖入永久陰影坑，鑽取1公尺深月壤，原位分析水冰含量，將成為全球首次直接確認月球表面水冰存在。

大陸後續還將按計劃組織完成長征十號運載火箭技術驗證飛行、夢舟載人飛船和攬月著陸器首次飛行等重要任務，全力以赴為如期實現2030年前中國人首次登陸月球的目標而努力奮鬥。