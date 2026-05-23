2年後火箭發射成本每公斤只要4.5萬 陸「成本殺手」們正突圍

2026年被業內公認為大陸商業火箭可重複使用技術的「關鍵驗證之年」，當前降低發射成本已成為商業航太產業發展的關鍵命題。火聖宇航自主研製的「火聖一號」200噸級全流量分級燃燒循環液氧甲烷發動機，日前順利完成富氧預燃室縮比樣機熱試車，代表公司已掌握全流量發動機預燃室核心技術。

液氧甲烷發動機憑藉燃料成本低、零積碳和可重複使用三大特性，已成為全球商業航太可重複使用火箭的重要動力方案。傳統一次性火箭的發射成本約為每公斤人民幣7.5萬元，而透過可重複使用技術，藍箭航太朱雀三號火箭目標將發射成本降至每公斤人民幣2萬元。火聖宇航則計畫透過全流量技術路線和創新的回收方案，2028年將發射成本進一步壓縮至每公斤人民幣1萬元（新台幣4.5萬元）。

證券時報報導，按照研製計畫，火聖一號發動機海平面推力175噸，海平面比沖315秒，燃燒室壓力20MPa，單機結構品質1.4噸。截至2026年上半年，常平座、推力室、推力室頭部、甲烷泵已100%完成；液氧渦輪泵、副閥完成95%；液氧主閥、富氧預燃室、富燃預燃室、點火器完成90%。公司將在近期陸續開展一系列關鍵驗證工作，確保2026年底完成整機總裝、順利實現下線與全系統熱試車目標。

基於火聖一號發動機，火聖宇航正在研製齊天二號兩級可重複使用重型運載火箭。該火箭箭體直徑6公尺，採用不銹鋼結構與液氧甲烷推進劑，一子級並聯9台火聖一號發動機，二子級配置1台真空型火聖一號發動機。火箭總高度88米，起飛品質1050噸，起飛推力1300噸，近地軌道運力33噸，一子級複用次數超過10次。

值得注意的是，齊天二號採用了航線下網系回收方案，一子級沿彈道至遠海預定區域回收，無需返回發射場，控制難度低、推進劑消耗少、回收效率高。

這一創新設計與境內其他企業普遍採用的垂直返回發射場方案形成差異化，為商業火箭回收提供了新的技術路徑。公司計畫2028年實現齊天二號火箭首飛，構建低成本、高可靠、批產化的商業航太運力體系。

大陸民營航太目前的降本優勢，本質上依然源於國家隊數十年打下的技術累積與人才紅利，未來國家隊在衛星發射領域仍將是絕對的主力軍。