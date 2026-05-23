進軍頂級賽車領域？比亞迪加快洽談F1計劃 曾晤紅牛車隊前負責人

大陸新能能源車企龍頭比亞迪，正加速推進進入一級方程式錦標賽（F1）的計劃，並已與前紅牛車隊負責人霍納（Christian Horner）在法國諾曼第會面，就進入F1的可能路徑展開討論。

目前比亞迪尚未確定具體進入F1的路徑，包括透過收購車隊股份、參與擴充至第12支車隊在內的等方式，仍在評估之中。如果最終能夠落實，將成為大陸汽車品牌進入頂級賽車領域的重要節點，也代表全球化戰略進一步延伸至賽車體系。

金融時報引述消息人士的話，在比亞迪執行副總裁李柯與霍納上周交流之後，比亞迪計劃進一步與F1相關管理層，以及國際汽聯（FIA）的世界耐力錦標賽方面展開溝通，整體仍處於早期討論階段。

李柯近期曾公開表示，公司內部確實在討論包括F1在內的賽車運動，以展示技術能力。

上觀新聞報導，比亞迪進軍F1的傳聞背後，是強勁的市場表現和全球化擴張的迫切需求。2025年，比亞迪以225萬輛純電動汽車銷量超越特斯拉的163萬輛，登頂全球純電銷量冠軍，海外銷量更是首次突破100萬輛，同比增長150%。

按照規劃，比亞迪2026年將持續推進全球市場佈局，包括開拓新市場、優化區域品牌策略、在當地建設製造工廠等，海外年銷量目標將提升至130萬輛。

儘管市場業績不錯，但比亞迪的海外品牌認知度仍待提升。業內人士分析，F1賽事的全球曝光度，能幫助比亞迪快速打破海外市場對其認知壁壘，讓更多消費者瞭解其技術實力。

此外，2026年F1賽季的規則變革也為比亞迪此時進入提供了有利條件。據悉，新賽季F1引入全面的動力單元新規，大幅提升混合動力驅動系統中電氣部件的占比，其中新款MGU-K電機為後輪提供的電力從120kW提升至350kW，使得動力單元近50%的輸出來自電動機。

這一變革與比亞迪的核心優勢高度契合，比亞迪推出的仰望U9超級跑車，最大功率接近3000馬力，賽道車速可達每小時472公里，在高性能電動技術領域具備實力。

彭博透露，比亞迪也在評估參與世界耐力錦標賽，含24小時勒芒比賽的可能性，這一佈局也契合大陸汽車製造商日益關注全球賽車運動的趨勢。

目前，奇瑞集團旗下星途品牌，已與勒芒主辦方ACO簽署戰略合作協定，計畫分階段進軍勒芒賽事；吉利旗下Lynk&Co品牌也已涉足耐力賽，大陸車企在全球頂級賽車領域的佈局正逐步提速。

外界猜測，如果比亞迪選擇透過收購車隊同時參與F1和世界耐力錦標賽，已宣佈將在2026賽季結束後退出世界耐力錦標賽的Alpine車隊，可能成為潛在收購對象。

業內認為，若比亞迪最終決定進軍F1，將成為大陸車企罕見涉足這一歐美主導賽事的案例，不僅能提升品牌影響力，也能推動大陸電動汽車技術在全球頂級賽場的展示與交流，為全球擴張注入新動力。