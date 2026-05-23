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史上最嚴監管 中國整治境外券商非法跨境經營

中央社／ 台北23日電

中國證監會等8部門昨天公布整治境外券商非法跨境經營活動，被點名違規的富途及老虎目前約有80萬中國大陸用戶。

中國證監會等8部門22日聯合印發「綜合整治非法跨境證券期貨基金經營活動實施方案」。根據該方案，中證監將用2年時間集中整治，全面取締境外證券期貨基金經營機構非法跨境經營活動。

在2年過渡期內，現有投資者可以繼續登錄帳戶，但只能進行賣出操作、轉出資金，禁止買入交易、轉入資金。2年後境外機構需全面關停境內網站。

根據方案，此次整治對象還包括協助境外機構展開業務的境內關聯主體、非法仲介，以及違規發布訊息的網路平台和自媒體。

中國證監會22日也宣布，Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司、長橋證券（香港）有限公司的非法跨境展業行為，違反中國證券基金期貨法律法規，擬對3家公司沒收違法所得，並依法嚴厲處罰。

富途控股昨晚表示，中證監擬對其罰款總額約人民幣18.5億元（約新台幣85億元）。老虎證券表示，被處罰及沒收共約4.1億元。

香港明報23日報導，香港證監會亦配合中證監的整治行動。

中國媒體騰訊財經23日報導，香港證監會的措施旨在提高中國大陸民眾在港炒股的開戶門檻，以打擊偽造文件及洗錢等違法行為。

報導表示，有香港券商負責人形容，「這是針對內地人開戶的史上最嚴格監管」。

不少在港的基金負責人擔憂，此次中港就大陸民眾在港炒股進行聯合執法，可能對香港資本市場帶來負面影響。富途指出，截至2026年第1季末，中國大陸有資產客戶數占集團有資產客戶總數13%，即至少有約50萬用戶；老虎證券約為30萬。暫未有長橋證券的公開用戶數據。

第一財經報導，外界關注中證監的整治行動，是否會切斷投資者投資港股等境外市場股票的渠道，對相關境外市場造成負面影響。

報導引述市場人士稱，此次整治方案主要針對境外機構非法跨境展開業務活動，切斷此類非法投資渠道是毫無疑問的，但並不會影響現有的合法渠道，投資者仍可通過港股通、合格境內機構投資者（QDII）及跨境理財通等做境外投資。

基金 證監會

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