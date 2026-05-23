中國聞泰起訴安世半導體 求償370億元

中國聞泰科技與荷蘭安世半導體（Nexperia）的紛爭仍未落幕，聞泰科技向中國法院起訴安世半導體等6個相關實體和個人，並求償人民幣80億元（約新台幣370億元）。

據陸媒澎湃新聞報導，聞泰科技22日晚間公告稱，聞泰科技及子公司裕成控股起訴安世控股有限公司、安世有限公司等6個相關實體和個人，已獲廣東省東莞市中級人民法院受理。

聞泰科技表示，日前荷蘭政府對安世半導體下達部長令（Order）以及阿姆斯特丹上訴法院企業法庭的裁決，雖然上述部長令被宣布暫停，但企業法庭相關裁決依舊處於生效狀態，公司對安世的控制權仍暫處於受限狀態。

聞泰科技及裕成控股認為，前述部長令及企業法庭相關裁決構成「反外國制裁法」下的歧視性限制措施。被告方積極促成、執行或協助執行了上述歧視性限制措施，給原告造成了不可挽回的巨額損失。

聞泰科技的訴訟請求包括，確認被告方的涉案行為屬於執行或者協助執行外國國家採取的歧視性限制措施；判令被告方立即停止執行或者協助執行歧視性限制措施的侵權行為。

此外，聞泰還要求被告方連帶向原告賠償因其執行或者協助執行歧視性限制措施對原告造成的經濟損失，暫計人民幣80億元，具體金額待後續進一步明確及調整。

據路透社報導，安世半導體回應，已注意到聞泰科技的聲明，並了解到相關法院尚未對此案開庭審理。安世半導體還說，令人遺憾的是，聞泰科技似乎完全沒有意願尋求對聞泰科技股東等所有利益相關者都有利的解決方案，將繼續敦促聞泰科技進行公開對話。

報導指，聞泰科技上月底公布，由於與安世半導體控制權之爭拖累公司業績，2025年淨虧損擴大至87億元人民幣，較前一年的28億元人民幣虧損進一步增加。