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長鑫科技董座自掏7.68億股激勵員工 市值162億創A股史上最大

世界日報／ 中國新聞組╱北京23日電
A股史上最大規模，長鑫科技董事長自掏7.68億股激勵員工。(取材自觀察者網)
A股史上最大規模，長鑫科技董事長自掏7.68億股激勵員工。(取材自觀察者網)

中國內存芯片龍頭長鑫科技近日更新科創板IPO招股說明書，繼續推進登陸A股資本市場；此外，招股書中更令人矚目的是公司創始人、董事長朱一明將個人股權50%分配給長鑫科技及其並表子企業員工，按長鑫科技1.5萬億市值計算，這部分激勵股份的市值約162億。該筆員工激勵的市值金額，將為A股歷史最大個人股權激勵。

觀察者網報導，按照招股書，長鑫科技本次發行擬登陸上交所科創板，募資295億元，投向存儲器晶圓製造量產線技術升級改造、DRAM存儲器技術升級、動態隨機存取存儲器前瞻技術研究與開發三大項目。

在募資用途和業績表現之外，招股書中更令人矚目的是該公司董事長朱一明的個人股權激勵。招股書披露，朱一明通過合肥集鑫肆拾壹號企業管理合夥企業獲授15億3584萬1835股長鑫科技激勵股份，並自願將其中50%，即7億6792萬918股，未來分配給長鑫科技及其並表子企業員工，激勵對象不包括朱一明本人。分配節奏為上市滿36個月後的五個自然年度內完成50%目標激勵股份的授予或減持收益分配，上市滿36個月後的10個自然年度內完成剩餘部分分配。

另據第一財經報導，按長鑫科技1.5萬億市值計算，這部分激勵股份的市值約162億，若按2萬億市值計算，激勵股份市值超200億。該筆員工激勵的市值金額將為A股歷史最大個人股權激勵。

該激勵股份可以直接向員工授予合夥份額，也可以在減持目標激勵股份後向員工分配收益；未來員工支付的行權價款或減持收益，在扣除成本、稅費和資金成本後，將專項用於員工激勵。招股書也指出，該目標激勵股份未來分配安排的實施過程，不會新增發行公司股份，從機制上避免了對上市後新老股東權益的稀釋。

截至2025年底，長鑫科技員工總數達到1萬9298人，其中研發人員6259人，占比32.43%。對於DRAM這類高度依賴工藝研發、良率提升、產能爬坡和工程管理的行業而言，人才穩定性直接關係到技術迭代速度和量產能力。

市場調研機構Omdia數據顯示，按2025年第四季度DRAM銷售額統計，長鑫科技全球市場份額已增至7.67%；按產能、出貨量和銷售額統計，長鑫科技已成為中國第一、全球第四的DRAM廠商。

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