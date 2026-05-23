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iPhone 17系列立功！ 蘋果首次Q1登頂全球智慧手機出貨第一

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
市場研究機構Counterpoint Research 23日發布報告顯示，2026年第1季度蘋果首次登頂全球智慧手機出貨量榜首。圖為蘋果2025年9月推出的iPhone 17系列手機。路透
市場研究機構Counterpoint Research 23日發布報告顯示，2026年第1季度蘋果首次登頂全球智慧手機出貨量榜首。圖為蘋果2025年9月推出的iPhone 17系列手機。路透

市場研究機構Counterpoint Research 23日發布報告顯示，2026年第1季度蘋果首次登頂全球智慧手機出貨量榜首，與三星並列第一，二者市占均為21%。

當季全球智慧手機市場整體年減3%，蘋果逆勢增長9%，出貨量約6180萬支；三星出貨量基本持平。大陸品牌小米以12%市占位列第三，年減19%，OPPO、vivo市占分別為10%和7%，均出現不同程度下滑。

該季度iPhone 17系列包攬全球單機銷量前三，蘋果營收年增22%，營收市占達48%，平均售價399美元創歷年Q1新高，行業分析認為記憶體短缺、成本上漲環境下蘋果受衝擊最小，大陸廠商面臨較大壓力。

快科技報導，本月中旬，大陸蘋果毫無預警突然官宣降價，iPhone 17 Pro系列直降人民幣1000元，全系價格直接跌到發布以來的歷史新低。

這次官方降價還可以和蘋果官網的以舊換新活動相加，雙重優惠相加之後最高購機補貼能沖到人民幣2000元，Pro系列的最低到手價僅需人民幣6999元。

與此同時，iPhone 17標準版也迎來了上市後的首次官方降價，加上各大電商平台的通路補貼和以舊換新抵扣之後，最低到手價只要人民幣4499元，放在同檔位的旗艦產品裡都極具競爭力。

金融時報報導，蘋果首席財務官帕雷克透露，iPhone 17 系列是蘋果迄今為止最受歡迎的 iPhone 機型。帕雷克與蘋果CEO庫克均表示，蘋果 2026 財年第二季度業績表現亮眼，主要得益於 iPhone 的銷量拉動。

蘋果 iPhone

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