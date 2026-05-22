中國追繳券商跨境經營所得 富途：擬被罰85億元

總部位於香港的富途控股今晚宣布，已收到中國監管部門的預通知函，指公司因為未經許可在中國大陸展開證券業務，將被沒收非法收益並處以罰款，擬罰款總額約為18.5億元人民幣（約新台幣85億元）。

中國證監會22日宣布，Tiger Brokers（NZ）Limited（老虎證券）、富途證券國際（香港）有限公司以及長橋證券（香港）有限公司的非法跨境展業行為，違反了中國證券基金期貨法律法規，破壞了市場秩序，必須堅決予以打擊。依據相關規定，擬決定沒收這3家券商境內外相關主體全部違法所得，並依法嚴厲處罰。

據陸媒界面新聞，富途控股（Futu HoldingsLimited）今晚宣布，公司收到了中國證券監督管理委員會（CSRC）及其深圳分局的調查通知及行政罰款預通知函。

CSRC指出，中國大陸和中國香港的某些富途實體（關聯公司）未經取得所需許可或批准，在中國大陸展開證券業務、公共基金銷售業務及期貨業務，違反了中國「證券法」、「證券投資基金法」及「期貨及衍生品法」。

富途控股表示，CSRC擬命令相關公司糾正或停止此類行為，沒收非法收益並處以罰款，擬罰款總額約為18.5億元。此外，CSRC擬對公司創始人兼執行長李華處以個人罰款125萬元。

富途控股稱，擬議的罰款仍待進一步程序及CSRC最終決定。

被中國證監會點名重罰後，在美國納斯達克上市的富途控股，股價今晚開盤大跌34%；同在納斯達克上市的老虎證券，股價開盤也重挫30%。