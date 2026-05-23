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聯想報喜 上季淨利年增4.8倍 營收達165億元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
聯想。（路透）
聯想。（路透）

全球PC行業龍頭聯想集團昨（22）日公布第4財季財報（2026年第1季），營收216億美元，年增27%，為五年最高單季增速，淨利潤5.2億美元（約新台幣165億元），年增479%，主因AI帶動營收及獲利大增。

聯想集團董事長楊元慶表示，聯想以出色的最新季報表現，收穫歷史上最好的一年，聯想透過堅定執行混合式AI戰略，已站上新一輪AI推理與普及普惠的潮頭，在全方位業務強勁勢頭的帶動下，對未來兩年內躍升為千億美元規模企業的目標充滿信心，並將持續為股東創造豐厚回報。

AI成為貫穿該公司全年與單季的增長主線。進入最新一季，AI增長勢能進一步釋放，AI相關營收單季占比達38%，較上一季提升近6個百分點。

聯想電腦出貨量增速較行業均值高出5.6個百分點，全球市占與去年相比提升1.3個百分點，達到24.4%，創下歷史新高。

聯想強調，集團創下15年以來最大市占領先優勢，高階個人電腦出貨量占整體出貨量的50%，平板電腦與顯示器產品同步拉動盈利水準上升。

此外，受Razr、Edge及Signature手機系列需求上升帶動，聯想手機高階產品出貨量全年占比達到19%。旗下摩托羅拉手機在最新一季折疊手機品牌中位列第一，居北美、拉美市占龍頭位置。

聯想旗下三大業務集團全部實現強勁的雙位數增長。智慧設備業務集團全年收入達到589億美元，年增 17%，經營利潤率穩定維持在 7.2% 的較高水準。

其中個人電腦業務的全球市占進一步擴大，拿下15年來最高的市占領先優勢，高階個人電腦出貨量占比直接達到50%。

旗下AI伺服器業務全年收入保持雙位數增長，到年底AI伺服器在手專案儲備已經擴大至210億美元，今年4月聯想完成對Infinidat的收購，進一步強化自身在高端企業級記憶體市場的競爭地位。

方案服務業務集團全年收入順利突破100億美元關口，年增19%，經營盈利達到22億美元。過去五年該板塊經營盈利直接翻倍，五年複合年增長率達到 21%，增速約為全球IT服務業平均增速的四倍。

聯想 營收 聯想集團

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