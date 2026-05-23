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福州推「福馬同城生活圈」 台灣遠洋漁業迎利多
「鄭習會」後，中共推出十項政策措施，福建地區落實進度領先。福州22日公布「福馬同城生活圈（福州與馬祖）十項政策」，包含台灣遠洋漁業企業可同等享受福馬「同城生活圈」政策，另把台灣產品納入各項行銷措施中乃至於餐飲消費券名錄，福州並將加快小三通邊檢和通關設施改造升級。
第二十八屆海峽兩岸經貿交易會（以下稱海交會）22日在福州海峽國際會展中心開幕，吸引兩岸千餘名工商界、企業界代表參會。會上福州市委副書記、市長吳賢德現場發布「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第三批政策」，旨在貫徹中共支持「兩岸融合發展示範區」的意見以及落實中台辦受權發布的十項政策措施。
據悉，「福州打造福馬『同城生活圈』先行先試第三批政策」。圍繞優化涉台營商環境，推動榕台產業融合；深化榕台科技交流合作，促進台資企業創新發展。
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