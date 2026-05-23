福州推「福馬同城生活圈」 台灣遠洋漁業迎利多

「鄭習會」後，中共推出十項政策措施，福建地區落實進度領先。福州22日公布「福馬同城生活圈（福州與馬祖）十項政策」，包含台灣遠洋漁業企業可同等享受福馬「同城生活圈」政策，另把台灣產品納入各項行銷措施中乃至於餐飲消費券名錄，福州並將加快小三通邊檢和通關設施改造升級。

2026-05-23 01:17