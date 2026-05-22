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奇瑞汽車福州基地：將帶動台灣零組件企業出海 積極布局台灣市場

聯合報／ 記者黃雅慧／福州即時報導
海交會22日的開幕式上，奇瑞汽車福州基地與福享、六和、承昌等三家台資汽車零部件企業代表簡新一、歐宗瑋、曾小順，共同分享合作歷程。記者黃雅慧／攝影
海交會22日的開幕式上，奇瑞汽車福州基地與福享、六和、承昌等三家台資汽車零部件企業代表簡新一、歐宗瑋、曾小順，共同分享合作歷程。記者黃雅慧／攝影

奇瑞汽車福州基地負責人胡賢龍22日在28屆海交會開幕式上表示，未來將帶動台灣優質零部件共同「出海」，並積極布局台灣市場。

海交會開幕式上，奇瑞汽車福州基地與福享、六和、承昌等三家台資汽車零部件企業代表簡新一、歐宗瑋、曾小順，共同分享了東南汽車城年產值突破人民幣千億元的發展歷程。從0.02毫米精度的零部件配套，到擁有108項專利的省級技術中心，再到年產能20萬套的智能化生產線，展現兩岸技術優勢互補的成果。

福州福享汽車為台灣伍享集團旗下子公司，成立於1995年12月，由台灣伍享、台灣江申及日本 ASTEER 株式會社共同投資設立，資本金1,778萬美元。公司主要產品為汽車車身零件、底盤零件及電動車電池箱。

而福州台企在汽車產業的客戶版圖為何，簡新一受訪表示，他公司在大陸的客戶是奇瑞汽車、東南汽車、福建賓士與寧德時代，其中寧德時代成長最快；福建省以外，也做了豐田的日產項目。海外的客戶上，之前曾出口北美通用、歐洲的富豪汽車，但現在北美客戶受到中美關係影響而中止。

而台企要參與到大陸汽車產業供應鏈不容易，簡新一給出建議，他說以前剛進來也是用「卡位戰」。第一要先抓準客戶需求，之後要贏其他對手，可能要配合一點「犧牲打」，因為要先卡位之後才有機會。

至於如何判斷大陸客戶的需求，簡新一指出，因為現在大陸市場龐大，且競爭者非常多，現在汽車業界更講究就是兩點：一個是迭代更新產品非常快速；第二個就是價格，一些頭部企業一直在帶動要降價，所以車企對價格敏感度也非常高。也因此，供應鏈企業的整個研發能力、開發周期要縮的很短；再者，便是要讓價格能快速降下來。「現在是越來越困難的一件事情。」

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